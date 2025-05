Mauro Moraes destina R$ 100 mil para revitalização em escola de Siqueira Campos

Nesta semana, o Deputado Estadual Mauro Moraes, anunciou a destinação de uma emenda de grande importância para a educação esportiva da cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Em busca de garantir mais qualidade e segurança para os estudantes, o deputado anunciou um investimento de R$ 100 mil para um dos colégios do município.

A emenda viabilizada pelo deputado foi destinada ao Colégio Estadual Sagrada Família, para a revitalização de sua quadra. Com a emenda, o colégio poderá garantir um espaço mais adequado para a prática esportiva e também para que os professores possam realizar atividades recreativas com mais qualidade e segurança para os estudantes.

Com o investimento, além da segurança e da qualidade do ambiente escolar, a escola poderá proporcionar um ambiente mais moderno para os estudantes, refletindo no incentivo ao desenvolvimento físico e social dos alunos.

Contudo, a verba que foi viabilizada por Mauro Moraes faz parte do Programa Escola Mais Bonita, um dos programas do Estado do Paraná que reforça a importância de investir na educação e na infraestrutura escolar, incentivando os gestores educacionais a manter um padrão elevado em suas escolas, como ambientes limpos, modernos e seguros para os estudantes.