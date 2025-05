Parceria com a Itaipu injeta R$ 600 mil na educação de Figueira

Figueira, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu nesta semana novos materiais didáticos voltados à melhoria da qualidade do ensino nos anos iniciais da rede pública municipal. A entrega ocorreu por meio da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença do prefeito Valdecir Garcia, além de representantes da comunidade escolar. A iniciativa integra o projeto “Aprova Brasil”, parte do programa AMUNORPI com Mais IDEB, realizado pela Itaipu Binacional em parceria com a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI).

O objetivo do projeto é oferecer suporte pedagógico aos estudantes da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, com foco no fortalecimento das competências de leitura, escrita e matemática — áreas estratégicas para elevar os índices do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Em Figueira, o investimento ultrapassou os R$ 604 mil, destinados à aquisição de livros, cadernos de atividades e outros recursos educacionais.

No total, 763 alunos da rede municipal foram contemplados com os novos materiais, que visam apoiar tanto o processo de ensino quanto o trabalho pedagógico dos professores. Segundo o prefeito Valdecir Garcia, a chegada do material representa um avanço importante para a educação local. “É uma conquista importante para nossas crianças e nossos professores. Esse material vai contribuir diretamente para o aprendizado e nos ajudar a alcançar melhores resultados educacionais”, destacou.

A secretária municipal de Educação também ressaltou o impacto da ação na rotina das escolas. “Com esse investimento, conseguimos oferecer aos nossos alunos um ensino mais qualificado, com recursos modernos e alinhados à Base Nacional Comum Curricular. É uma forma concreta de valorizar a educação pública e garantir mais equidade”, afirmou.

O projeto Aprova Brasil está em implementação em diversos municípios do Norte Pioneiro e integra as ações socioeducativas da Itaipu Binacional, que tem ampliado seus investimentos em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional. A entrega dos materiais reforça o compromisso com a melhoria dos indicadores educacionais e com o fortalecimento das redes municipais de ensino.