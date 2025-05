Homem é preso após roubar comércio em Siqueira Campos

Um homem acusado de praticar roubo em um comércio situado no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, foi preso na manhã desta terça-feira (20).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes realizavam um patrulhamento quando receberam a informação de que um indivíduo suspeito de praticar roubo estava próximo a rodoviária do município. No local, a equipe visualizou o homem que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga.

Apesar do esforço para escapar da polícia, o homem acabou sendo preso. Ele resistiu, mas foi algemado. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram em sua posse a quantia de R$ 22.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.