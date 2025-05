Itaipu inicia segunda fase de projeto de habitação popular em Foz do Iguaçu

Preparação do terreno que receberá mais 60 casas do Projeto Moradias. Foto: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional.

A empresa responsável pela construção das casas do Projeto Moradias, da Itaipu Binacional, em parceria com Itaipu Parquetec, Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) e Foz Habita, iniciou a preparação do segundo terreno, que receberá mais 60 unidades de habitação social. A proposta é que as obras sejam finalizadas e as residências entregues até dezembro deste ano.

O espaço conta com aproximadamente 15 mil metros quadrados e fica localizado no bairro Jardim das Palmeiras, nos fundos do primeiro loteamento, ao lado da Unidade de Valorização de Reciclados (UVR) Manoel da Silva, também construída com recursos da Binacional. Segundo o diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha, a escolha do local foi estratégica para dar maior comodidade aos futuros moradores, que serão deslocados de uma área de risco de enchentes na Vila Brás. “O local escolhido prioriza a proximidade com a comunidade de origem dos moradores e considera os serviços públicos disponíveis no entorno, como unidade de saúde, escola, transporte e até uma Unidade de Valorização de Reciclados, diminuindo o descolamento daqueles que trabalham na UVR”, destacou.

Essa é a segunda fase do Projeto Moradias, que teve início em dezembro do ano passado e deve entregar as primeiras 52 casas já no próximo mês de julho. Ao todo serão construídas 254 residências de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, com investimento inicial de R$ 76,3 milhões. Desse total, R$ 61 milhões serão empregados pela Itaipu a partir de recursos adquiridos com a venda das casas da Vila A, em Foz do Iguaçu.

“São casas construídas em wood frame, uma tecnologia que reduz significativamente o tempo de construção e os impactos ambientais quando comparada com a alvenaria comum. Proporciona maior conforto térmico e acústico”, explicou o diretor administrativo.

De acordo com ele, o Itaipu Parquetec está desenvolvendo estudos sobre esse projeto para permitir que o modelo seja replicado em outros empreendimentos de habitação de interesse social no País. “Recentemente, o Governo Federal anunciou a inclusão do sistema construtivo wood frame entre os métodos habilitados para financiamento pelo [programa] Minha Casa, Minha Vida.”

Reconhecimento

A iniciativa foi reconhecida na categoria Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade no Congresso Brasileiro de Habitação Social 2024, reafirmando seu impacto e relevância. O Prêmio 21 de Agosto, concedido pelo Instituto Habita Brasil, é considerado como a maior premiação de projetos habitacionais no Brasil.

O Projeto Moradias está ligado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 11 (Cidades e Comunidade Sustentáveis), 17 (Parcerias e Meios de Implantação), 6 (Água Potável e Saneamento) e 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura).