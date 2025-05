Itaipu doa mais 14 veículos para municípios e entidades assistenciais do Paraná

A Itaipu Binacional entregou, nesta terça-feira (20), mais 14 veículos de sua frota a instituições sociais do Paraná, em uma cerimônia realizada na entrada do Centro Executivo da empresa, em Foz do Iguaçu (PR). Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional entregou, nesta terça-feira (20), mais 14 veículos de sua frota a instituições sociais do Paraná, em uma cerimônia realizada na entrada do Centro Executivo da empresa, em Foz do Iguaçu (PR). A ação faz parte do programa Itaipu Mais que Energia e contempla entidades filantrópicas, prefeituras, sindicatos e associações que desenvolvem projetos nas áreas de saúde, cultura, agricultura familiar e inclusão social.

Diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

Para muitas dessas organizações, os veículos representam o primeiro e, em alguns casos, o único meio de transporte, transformando a realidade de suas operações. O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, enfatizou o impacto transformador da doação. “Se olharmos pela perspectiva da Itaipu, é apenas a entrega de 14 veículos que não seriam mais utilizados. Mas, para essas entidades, é uma nova realidade”, destacou. “E se não fosse o trabalho voluntário, o que seria da nossa sociedade hoje?”, completou.

Verri explicou que os veículos, entregues com pneus novos, manutenção completa e tanque cheio, atendem a municípios pequenos, entidades assistenciais, igrejas e sindicatos que muitas vezes não têm recursos para adquirir um carro. Ainda segundo ele, desde 2023, a Itaipu optou por doar seus veículos em vez de leiloá-los, beneficiando diretamente comunidades e movimentos sociais. “A missão da Itaipu é produzir energia com forte compromisso socioambiental, investindo em políticas que promovam o bem-estar da população”, afirmou.

Entre as entidades beneficiadas, a Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná, de Francisco Beltrão (PR), representada por seu presidente Rogério Sidral, recebeu um veículo que será utilizado no projeto Ponto de Cultura. “Esse carro vai subsidiar o trabalho de cultura na região, atendendo cerca de 20 municípios e impactando aproximadamente 500 a 600 alunos”, explicou Sidral. O projeto abrange atividades diversificadas, como cursos pré-vestibulares, música, esportes, dança e até hortas escolares, promovendo o desenvolvimento cultural e social da região.

Presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná, de Francisco Beltrão (PR), Rogério Sidral. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

A Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Paraná (Fetarp), também foi contemplada. O presidente Claudinei de Carli destacou a importância do veículo para a entidade, que representa cerca de 250 mil trabalhadores rurais no estado. “Esse é o primeiro carro em nome da Fetar. Ele nos ajudará a visitar os trabalhadores e sindicatos nos 399 municípios do Paraná, orientando sobre legislações e oferecendo amparo legal e social”, disse de Carli.

Presidente da Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Paraná (Fetarp), Claudinei de Carli. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

O Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo do Paraná, dirigido pelo padre Reinaldo Amauri Lopes, utilizará o veículo para transportar pacientes entre unidades e hospitais. “Estamos felizes porque é um veículo bem apropriado para transportar nossos doentes, com agilidade e mobilidade. Isso vai fazer a diferença na qualidade do atendimento para mais de 250 pessoas que atendemos mensalmente”, afirmou Lopes.

Padre Reinaldo Amauri Lopes, representando o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo de Curitiba, Paraná. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

Terceira entrega do ano

De acordo com Eduardo Scirea, chefe de Responsabilidade Social da Itaipu, esta é a terceira entrega de veículos em 2025, totalizando 42 unidades doadas ao longo do ano. “São veículos em ótimas condições para entidades filantrópicas de todo o Estado do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul”, afirmou Scirea. Ele destacou que os carros serão utilizados no cotidiano das instituições, seja para transporte de mercadorias, equipamentos ou pessoas, atendendo às necessidades operacionais diárias. Para entidades interessadas em futuras doações, Scirea orientou que acessem o site da Itaipu Binacional, no setor de responsabilidade social, onde estão disponíveis informações sobre o processo.

A cerimônia ainda contou com a presença dos diretores brasileiros da Itaipu André Pepitone (financeiro executivo); Iggor Gomes Rocha (administrativo); Luiz Fernando Delzari (jurídico) e representantes das 14 entidades contempladas, que receberam simbolicamente as chaves dos veículos.

Instituições

As 14 instituições contempladas são: Cooperativa de Trabalho Portuário do Brasil (Cooport), de Paranaguá (PR); Município de Alvorada do Sul (PR); Associação Habitacional de Interesse Social (Amasmi), de São Miguel do Iguaçu (PR); Casa Familiar Rural de União da Vitória (CFR/PR); Associação de Produtores Orgânicos de Coronel Domingos Soares (Aprocel/PR); Associação de Pequenos Agricultores do Paraná - Apaep de Tibagi (PR); Instituto Federal do Paraná (IFPR)/Campus Palmas (PR); Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, de Curitiba (PR); Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Paraná (Fetarp), de Curitiba (PR); Associação Beltronense de Apoio à Pessoa Autista Inspiradora (Abapai); Cooperativa de Produção Agropecuária Vitória (Copavi), de Paranacity (PR); Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho (EDHUCCA), de Apucarana (PR); Associação de Assistência à Mucoviscidose do Paraná - Fibrose Cística (AAMPR), de Curitiba (PR) e Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná, de Francisco Beltrão (PR).