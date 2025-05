Frente Parlamentar realiza audiência geral inédita para ouvir demandas da população na área da saúde

A Frente Parlamentar da Medicina, coordenada pelo deputado Ney Leprevost (União), realiza no próximo dia 28 de maio, às 14 horas, no Auditório Legislativo, a inédita “Audiência Geral Sobre Saúde”.

A iniciativa tem como objetivo ouvir diretamente os cidadãos sobre os principais desafios enfrentados na área da saúde pública e privada. Profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, pacientes, gestores, representantes de entidades civis organizadas e toda comunidade são convidados para apresentar as necessidades do setor.

“Essa audiência é uma oportunidade para que todos os paranaenses tenham voz ativa para apresentar suas dificuldades e demandas em relação à saúde”, destacou Leprevost.

Além de colher as informações, a audiência também pretende reunir dados e sugestões que subsidiem futuros projetos de lei e ações da Frente Parlamentar da Medicina. O evento é gratuito e aberto ao público. Interessados podem se inscrever previamente pelo WhatsApp (41) 99270-1555 do gabinete do deputado Ney Leprevost.