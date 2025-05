Centro e Noroeste do Paraná recebem ações ambientais da Itaipu e Itaipu Parquetec

Nesta semana, a Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec estarão nas regiões Centro e Noroeste do Paraná para ampliar o alcance das políticas ambientais no território de atuação da usina. Os seminários "Mudanças Climáticas e COP30" acontecerão em Tibagi (dia 20), Irati (21), Guarapuava (22) e Laranjeiras do Sul (23), enquanto os Núcleos de Cooperação Socioambiental se reúnem em Umuarama (20) e Campo Mourão (21).

Ambos os eventos integram as ações do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, executado por meio do programa Itaipu Mais que Energia, e estão alinhados às diretrizes do Governo Federal no enfrentamento da crise climática e no fortalecimento da educação ambiental.

“Esses encontros mostram como o meio ambiente, a ciência e a participação social caminham juntos. Queremos levar informação qualificada para todos os territórios onde atuamos, promovendo não só o debate, mas o engajamento real da população na construção de soluções para a crise climática. A transformação começa no território, com cada um de nós”, disse Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional.

Sucesso de público nos seminários

Os seminários "Mudanças Climáticas e COP30", com o biólogo e divulgador científico Atila Iamarino, já mobilizaram quase 3 mil pessoas em 10 das 21 edições previstas para o Paraná e o Sul do Mato Grosso do Sul. Somente no Centro do Paraná, a expectativa é reunir mais de mil participantes.

Em Tibagi, Irati e Guarapuava, os encontros ocorrerão das 14h às 16h; em Laranjeiras do Sul, das 8h30 às 11h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/45gY2DF. Os endereços dos eventos estão disponíveis nas redes sociais do convênio: @nucleo.socioambiental.

Com um público diversificado e engajado, os seminários têm reunido professores, estudantes, pescadores, gestores públicos e a comunidade em geral, abordando como a população pode identificar, na prática, os efeitos concretos das mudanças climáticas, com base em dados científicos e respeitando as especificidades de cada território.

Núcleos de Cooperação Socioambiental seguem avançando

Com encontros iniciados em 2024, os Núcleos de Cooperação Socioambiental seguem se fortalecendo, com grupos de trabalho formalizados e ações em curso. No segundo encontro presencial de 2025, os grupos de Umuarama (20) e Campo Mourão (21) darão continuidade ao trabalho com foco na “Teoria da Mudança”.

Essa etapa tem como objetivo impulsionar os projetos em andamento, apresentar os resultados já alcançados, desenvolver agendas transversais e fortalecer a articulação entre os representantes locais. A metodologia da "Teoria da Mudança" destaca a importância do planejamento estratégico para a transformação social e ambiental sustentável.