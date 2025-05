Diretor jurídico da Itaipu compartilha iniciativas da empresa durante o XXV Seminário Ética na Gestão

O diretor jurídico da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Delazari, foi um dos convidados do XXV Seminário Ética na Gestão, promovido pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Este ano, o evento, realizado nos dias 15 e 16 de maio, em Brasília (DF), teve como tema “Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação”.

No painel “Mecanismos de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação”, Delazari contou um pouco da história diplomática da Itaipu e mencionou as características peculiares da usina, em especial a relação com o Paraguai e a necessidade de consenso em todas as ações.

O diretor lembrou que a maior parte do quadro funcional da empresa é formada por homens, desde o princípio, o que acaba criando uma cultura muito masculina. “Mas tivemos muitas conquistas nos últimos anos. Criamos Comitês de Gênero e de Combate ao Assédio, ambos com diversas iniciativas já instituídas. Ainda temos muito o que construir, mas estamos no caminho”, garantiu Delazari.

Também participaram do painel a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana; o conselheiro da Comissão de Ética Pública Bruno Espiñeira Lemos e, como moderadora, a também conselheira da Comissão Vera Karam de Chueiri.

O Seminário Ética na Gestão visa disseminar informações sobre os assuntos relacionados à ética no serviço público, compartilhar experiências e instrumentos para implementação da ética nas organizações e promover debates de temas relacionados à ética, envolvendo agentes públicos e especialistas.

Direcionado aos agentes públicos com responsabilidades pela gestão da ética nas entidades e órgãos e aos integrantes de comissões de ética setoriais, o seminário conta com a participação de palestrantes e painelistas especialistas na matéria, nacionais e/ou estrangeiros, além de representantes da sociedade civil e do setor privado.

A programação completa da edição de 2025 está disponível em https://www.gov.br/planalto/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca/etica-publica/sistema-de-gestao-da-etica/seminario-etica-na-gestao/xxv-seminario-etica-na-gestao-2025/20250512ProgramaoXXVSeminrioticanaGesto.pdf.