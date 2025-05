Em Sessão Especial, Assembleia Legislativa recebe reivindicações de Maringá e Região

A Assembleia Legislativa do Paraná promoveu nesta quinta-feira (15), em Maringá, a 22ª edição da Assembleia Itinerante. O projeto de interiorização da Casa de Leis, iniciado em 2023, já coletou mais de 5.000 sugestões e revindicações do povo paranaense. A sessão especial aconteceu no auditório da ExpoIngá e contou com a presença de autoridades locais, regionais e estaduais.

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi (PSD), afirmou que a Assembleia está mais próxima da população e tem colecionado avanços.

“Somos a única Assembleia do Brasil que devolve quase metade do seu orçamento para o Poder Executivo, para o povo do Paraná. É a Assembleia protagonista e parte desse grande momento que vivemos no nosso Estado. Ouvindo a população e avançando”, disse.

A segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP), elogiou a Assembleia Itinerante. “A Assembleia Itinerante tem sido muito elogiada por onde passa e é um orgulho fazer parte desse projeto. E isso tem sido reconhecido internacionalmente, pois a Assembleia irá receber um prêmio em Sorbonne, na França”.

O deputado estadual Evandro Araújo (PSD) reforçou a importância do diálogo direto e seu compromisso em buscar atender as demandas recebidas, como a do contorno sul. O deputado Delegado Jacovós (PL), enalteceu as homenagens. “As homenagens são justas, principalmente as das entidades. São pessoas que dedicam a vida pelos outros e trabalham pelo bem comum”, disse.

Já o deputado Arilson Chiorato (PT) destacou a união de forças contrárias na política pensando no bem comum do Paraná. “Estamos aqui para ouvir. Essa atitude significa respeito a cada morador do nosso Estado. Muitas mudanças e avanços já foram conquistados devido a essa união”. O deputado Luis Corti (PSB) elogiou a ExpoIngá e a pujança do agronegócio paranaense, que soma as forças das entidades públicas, privadas e dos agricultores para o Paraná continuar a ser o supermercado do mundo.

A presidente da Câmara de Maringá, Majô Capdboscq, disse que além dos avanços obtidos pela Assembleia Itinerante, ela serve de inspiração. “Nós da Câmara estamos aqui no evento, com um estande, para poder ouvir a população de Maringá. Estamos seguindo esse exemplo para ficarmos mais próximos da população”, disse.

Maria Iraclezia, presidente da Sociedade Rural de Maringá, elogiou a presença da Assembleia na ExpoIngá novamente. “É o fórum democrático para que cada um dos cidadãos, uma oportunidade de ser ouvido”, disse. Ela também destacou a importância dos homenageados, que ajudaram e ajudam a construir uma Maringá melhor.

A ex-governadora Cida Borghetti disse que é muito importante que os representantes estejam presentes. “É uma oportunidade de discutir o futuro do nosso país. Que continuemos nessa esteira do progresso e de desenvolvimento no Paraná”.

Silvio Barros, prefeito de Maringá, agradeceu pela presença da Assembleia em Maringá e o apoio da Casa de Leis em manter Maringá como farol, como referência no Paraná e no Brasil. “Que os deputados concedam as suas emendas como presente de aniversário para Maringá”, brincou.

Participaram também os deputados Luiz Claudio Romanelli (PSD); Marli Paulino (SD); Ricardo Arruda (PL); Artagão de Mattos (PSD); Luiz Fernando Guerra (União); Denian Couto (Podemos); Tercilio Turini (MDB); Goura (PDT); Alexandre Amaro (Republicanos); Matheus Vermelho (PP); o secretário do Codesul, Orlando Pessuti; os deputados federais Luiz Nishimori e Ricardo Barros; os secretários de governo Rogério Carboni, Santin Roveda e Ulisses Maia.

Homenagens

