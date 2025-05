Ponto de Cultura é tema do quinto episódio da série “Investindo em Pessoas”

O quinto episódio da série de vídeos "Investindo em Pessoas" vai ao ar nesta quarta-feira (14) no canal oficial da Itaipu no YouTube. A produção apresenta iniciativas do Programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às diretrizes do Governo Federal, em comunidades do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul, área de atuação prioritária da binacional. Confira o episódio em https://youtu.be/nQQ1CAkJbqw.

No episódio gravado em Francisco Beltrão (PR), é apresentado o Ponto de Cultura, uma iniciativa que tem proporcionado grande impacto social a duas mil pessoas de 12 municípios paranaenses. No total, 60 profissionais conveniados promovem 70 oficinas nas áreas de música, grafite, informática, horta, violão, psicologia comunitária, nutrição.

Oficinas são pensadas para oferecer conhecimento, fortalecer vínculos e criar oportunidades especialmente em comunidades vulneráveis. Foto: Captura de Tela

As oficinas são pensadas para oferecer conhecimento, fortalecer vínculos e criar oportunidades especialmente em comunidades vulneráveis. O resultado é o aumento da autoestima dos participantes, mais aprendizado e mais qualidade de vida, por meio de uma rede de solidariedade que constrói, todos os dias, um futuro mais humano e inclusivo.

A série “Investindo em Pessoas” vai ao ar semanalmente, às quartas‑feiras, no Youtube da Itaipu e nas redes dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental, iniciativa da Itaipu e do Itaipu Parquetec de promoção de governança participativa no território. A produção é da Video Up, contratada da Comunicação Social da Itaipu, com apoio da Diretoria Geral e da Diretoria de Coordenação.