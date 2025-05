Japira lança projeto “Movimento e Mente” para ensinar esportes para crianças da rede municipal

Nesta semana, a Secretaria de Esportes da cidade de Japira, no Norte Pioneiro, anunciou o lançamento de um novo projeto que visa proporcionar às crianças da rede municipal de ensino a oportunidade de conhecer e praticar modalidades esportivas e recreativas ainda pouco difundidas no município. Nomeado como Movimento e Mente, o novo projeto estreia no dia 23 deste mês, e as inscrições já estão abertas.

Atendendo incialmente dois grupos de 12 crianças, com idades entre 8 e 11 anos, o projeto prevê aulas de diversas atividades. Entre elas, estão xadrez, tênis de mesa, badminton, futsac, queimada e até mesmo empinar pipa, todas planejadas como momentos de lazer e aprendizado. O objetivo é promover a interação entre os participantes, estimular o raciocínio e a coordenação motora, além de abrir espaço para a descoberta de possíveis talentos esportivos.

O secretário de Esportes, Fagner dos Santos, explica que o projeto surgiu da vontade de colocar em uso os equipamentos que a secretaria já possui, mas que até o momento estavam sem uso por falta de profissionais especializados.

“Temos aqui material de Big Tennis, xadrez, mesa de ping-pong, quadra e equipamento de futsac, equipamento de badminton, entre outras coisas. Mas não tenho professor para dar aula. Então lançamos esse projeto por grupos, com atividades em dias específicos”, relata Fagner.

A primeira edição do projeto, no dia 23, contará com aulas práticas de xadrez e tênis de mesa. Os participantes serão levados à Secretaria de Esportes, onde receberão orientações básicas sobre as regras das modalidades e poderão treinar, competir entre si e principalmente se divertir.

“Não vai ser uma aula convencional. Vai ser um momento de lazer, onde eles vão se divertir, conversar, jogar. A gente passa as regras, eles jogam e fazemos até um ranking entre eles. É uma forma de apresentar novos esportes e também incentivar a socialização entre as crianças”, explica o secretário.

O projeto será realizado em formato de rodízio. A cada semana, novos grupos serão formados conforme a ordem de inscrição. Quando todos forem atendidos, o ciclo recomeça com os primeiros grupos. As atividades serão exclusivamente para alunos da rede municipal de ensino. Portanto, as inscrições para os primeiros grupos já estão abertas, e os alunos interessados devem entrar em contato com o setor responsável através do telefone (43) 99131-6042.