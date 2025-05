Colisão frontal entre dois carros mata motorista no Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um homem e deixou outras três pessoas feridas na noite desta quarta-feira (14) após dois veículos colidirem de frente. A situação foi registrada na rodovia PR090 em Sapopema.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 22h00 e envolveu um veículo Ford EcoSport com placas de Reserva e um automóvel VW Gol com placas de Curiúva. Conforme os dados colhidos pelos policiais, a EcoSport transitava no sentido Sapopema para Curiúva quando, na altura do km 268, se envolveu em uma colisão frontal com o Gol que seguia no sentido oposto.

Com a violência do impacto, o motorista, uma mulher e uma criança que estavam na EcoSport ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital de Sapopema para receber atendimento médico. Já o condutor do Gol teve ferimentos graves e morreu enquanto recebia os primeiros socorros. Seu corpo foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.

A equipe da PRE de Siqueira Campos esteve no local tomando as providências cabíveis a ocorrência.