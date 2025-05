Projeto de lei propõe multa para quem praticar “rabeira” em veículos em todo o Paraná

Com foco na segurança no transporte coletivo e na prevenção de acidentes, um novo projeto de lei protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná propõe sanções administrativas a quem for flagrado praticando a chamada “rabeira” — ato de se agarrar a ônibus ou caminhões em movimento. A iniciativa é de autoria dos deputados estaduais Ney Leprevost, Delegado Jacóvos e Pedro Paulo Bazana.

A proposta determina que a penalidade seja válida em todo o território paranaense e inclui, além da aplicação de multa, a apreensão de equipamentos utilizados na prática da infração, como skates, patinetes e bicicletas. Os itens retidos só poderão ser devolvidos após o pagamento da multa correspondente.

Durante audiência pública realizada no último dia 14 de maio, que discutiu a segurança no transporte coletivo, o projeto recebeu apoio de autoridades e representantes de diversos setores ligados ao trânsito. Segundo os parlamentares, o objetivo é ampliar para o estado uma legislação já adotada pela Câmara Municipal de Curitiba, que prevê medidas semelhantes.

“Queremos que essa lei tenha abrangência estadual, valendo em todos os municípios do Paraná. Nosso foco é salvar vidas e promover um trânsito mais seguro para todos”, destacou o deputado Ney Leprevost, que também preside a Comissão de Obras, Transportes e Comunicação da Casa.

Leprevost também sugeriu a criação de um grupo permanente de discussão sobre segurança no transporte coletivo, reunindo representantes de entidades públicas, especialistas em trânsito e demais setores envolvidos, com o intuito de desenvolver políticas integradas de proteção aos usuários do sistema.