Itaipu e Lindeiros promovem visitas técnicas para gestores de educação ambiental e cultura

Durante o mês de maio, a Itaipu e o Conselho dos Municípios Lindeiros, por meio do convênio Linha Ecológica, estão promovendo visitas técnicas para gestores municipais de educação e cultura da região. O objetivo é a aproximar esses profissionais de experiências bem sucedidas no campo da sustentabilidade, que podem ser replicadas e adaptadas conforme a realidade de cada município.

A iniciativa faz parte do programa Itaipu Mais que Energia e compõem o processo de certificação dos participantes. A ideia é promover uma imersão em práticas sustentáveis e de educação ambiental, alinhadas com os princípios da Carta da Terra, que defende o compromisso com a sustentabilidade, a justiça social, a paz e o respeito à vida.

A primeira visita ocorreu no último dia 7, em Medianeira, voltada a gestores de educação ambiental. Foto: João Vanderlei / Conselho dos Lindeiros

A primeira visita ocorreu no último dia 7, em Medianeira, voltada a gestores de educação ambiental. O roteiro incluiu parte dos circuitos de turismo rural e religioso, iniciativas da agroindústria, agricultura familiar, práticas com plantas medicinais e equoterapia voltada a crianças autistas. Outra atividade técnica semelhante será realizada em Missal, com a participação dos gestores municipais de cultura.

De acordo com Mauri Schneider, gestor do convênio Linha Ecológica pelo Conselho dos Lindeiros, a proposta é aproximar os dirigentes de vivências e conceitos de sustentabilidade.

“A intenção foi trazer experiências concretas, envolvendo produção local, agroindústria, políticas públicas de comercialização de alimentos e os potenciais turísticos que Medianeira oferece. São vivências que conectam teoria e prática, fortalecendo o olhar sustentável nas ações públicas”, afirmou.

A prestadora de serviço especializada em educação ambiental pelo convênio, Roseli Turcatel Motter, reforçou a importância da troca de vivências entre os gestores. “Essas visitas são momentos de encontro, aprendizado e celebração da vida. Mais do que levar conhecimento, os participantes retornam para seus municípios transformados, com novas inspirações e vínculos fortalecidos. Quanto mais nos preparamos, melhor servimos à sociedade”, destacou.

Próxima visita

A próxima visita técnica, programada para o dia 23 de maio, será no município de Missal e terá como público os gestores municipais de cultura. A programação incluirá visitas ao Museu Municipal, à Feira da Agroindústria, a uma agroindústria de chopp artesanal, além de pontos turísticos como a Ponte Molhada e o Terminal Turístico Vila Natal.

O objetivo é que cada gestor municipal, tanto de educação ambiental, quanto de cultura, observe, analise e incorpore experiências que podem ser replicadas, ou adaptadas à realidade de seus municípios. Este tipo de ação também promove a integração regional e formação continuada com foco na valorização das práticas sustentáveis e culturais no território dos municípios do Oeste do Paraná.