Itaipu lamenta morte de Pepe Mujica

Mujica esteve em Foz do Iguaçu (PR) duas vezes, nos últimos anos, em março de 2016 e em fevereiro do ano passado. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional lamenta a morte do ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica, aos 89 anos, ocorrida nesta terça-feira (13), em Montevidéu. Ele governou o Uruguai de 2010 a 2015 e desde o ano passado lutava contra um câncer no esôfago.

“Perdemos um dos maiores e mais respeitados líderes da América Latina: um político progressista, pensador humanista, reconhecido no mundo inteiro pela defesa da democracia e da justiça social”, declarou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri. Mujica esteve em Foz do Iguaçu (PR) duas vezes, nos últimos anos. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

Mujica esteve em Foz do Iguaçu (PR) duas vezes, nos últimos anos. Em março de 2016, proferiu a aula magna que abriu o ano letivo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), no Cineteatro dos Barrageiros. Na ocasião, atendeu a imprensa e visitou a usina de Itaipu.

Ele retornou à cidade em fevereiro do ano passado para participar da Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos Povos. Novamente, visitou Itaipu e debateu o futuro da integração latino-americana. “Enquanto o povo não entender que a integração defende os interesses do próprio povo, ela não nunca será plena”, afirmou na época.

Diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, ao lado de Mujica. Foto: Sara Cheida/Itaipu Binacional

Em novembro de 2023, Enio Verri foi recebido por Mujica em sua residência, em Montevidéu. “Foi uma honra ter sido recebido pelo Pepe Mujica, trocar experiências e debater sobre temas caros para o ex-presidente, como democracia, integração e meio ambiente. Mujica deixa um exemplo que irá atravessar gerações”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu.