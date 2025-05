Dia S é instituído e passa a constar no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná

Data celebra a valorização e reconhecimento do Sistema Fecomércio Sesc Senac e sindicatos filiados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná. Foto: Divulgação

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, sancionou nesta segunda-feira (12) a Lei nº 22.416 que institui o Dia S – de valorização e reconhecimento do Sistema Fecomércio Sesc Senac e sindicatos filiados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná – a ser comemorado anualmente em 16 de maio.

A proposição de criação do Dia S foi do deputado estadual Oziel Luiz de Souza, o Batatinha (MDB), aprovada em plenário na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), na última terça-feira (6). No texto do Projeto de Lei, o legislador justifica a homenagem com o “objetivo de destacar a importância das atividades promovidas pelo Sistema em prol dos desenvolvimentos social, cultural e educacional da população paranaense, promovendo o acesso aos serviços e aos programas de qualidade nas áreas de cultura, saúde, educação, esporte, lazer e qualificação profissional.

A escolha da data coincide com ações tradicionais de mobilização e promoção social realizadas pelas instituições, “marcando o engajamento em atividades voltadas à educação profissional, ao bem-estar social, à cultura, ao lazer, à saúde e à promoção da cidadania. Trata-se de uma das mais atuantes representações do setor terciário no Paraná, trabalhando em prol de mais de 500 mil empresas. Além da representatividade empresarial, abrange ações de forte impacto social. Por meio de suas unidades e centros espalhados pelo estado, o Sistema oferece capacitação profissional, atendimento em saúde, assistência social, atividades esportivas e culturais, alcançando milhares de paranaenses de diferentes faixas etárias e realidades socioeconômicas”, acrescentou o deputado.

A primeira celebração do Dia S no Paraná será com intensa programação, que se estende do dia 10 ao dia 18 de maio. Em Curitiba, nos dias 16 e 17 de maio, o público poderá ter acesso gratuitamente e conhecer os serviços que as instituições que compõe o Sistema Comércio no Paraná promovem. Acesse o site https://semana-s.portaldocomercio.org.br/ e inscreva-se para participar.