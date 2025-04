Em todo o Paraná, CNC, Fecomércio, Sesc, Senac e Sindicatos promovem Semana S

De 10 a 18 de maio ocorre em todo o país o maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro, que levará cidadania e entretenimento aos cidadãos, além de palestras para incentivar o desenvolvimento e a inovação do comércio e dos serviços no país. A Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, idealizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), será realizada pela Fecomércio PR, Sindicatos Empresariais, Sesc PR e Senac PR, em 33 cidades paranaenses.

“Nos unimos a uma ação nacional da CNC para mostrarmos a força do Sistema Comércio em nosso Brasil. Fazemos um trabalho extraordinário, relevante e impactamos milhares de vidas, transformamos histórias, empresas, gerações”, pontua o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana.

Sábado em Família

No Paraná, para abrir a programação, no dia 10 de maio será realizado o Sábado em Família Sesc/Senac. Será um dia voltado para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares, que terão acesso à orientação nutricional, quick massage, ações de saúde e de qualidade de vida, alongamento, ginástica laboral, intervenções culturais, atividades esportivas, corte de cabelo, além de oficinas e workshops. No site do Sesc PR é possível conferir a programação completa de cada cidade. Clique AQUI para saber mais.

Festival Gastronômico

Nos quatro Restaurantes-escola, nas cidades de Curitiba, Maringá, Matinhos e Foz do Iguaçu; e nos sete Cafés-escola do Senac PR – no Jardim Botânico, no Belvedere e no Café do Paço, em Curitiba; no City Center Outlet Premium, em Campo Largo; na Estação Saudade, em Ponta Grossa; e no Cadeião Cultural, em Londrina – será realizado, de 12 a 15 de maio, o Festival Gastronômico com produtos paranaenses. A ideia é promover a gastronomia regional e valorizar os produtos com registro de Indicação Geográfica (IG).

30 anos do Dia do Desafio

Para incentivar a atividade física de maneira regular, o Sesc lançará no dia 14 de maio o Dia do Desafio 2025, a ser realizado no dia 28 de maio, nos 399 municípios do Paraná. A data também marcará os 30 anos do movimento no Brasil.

Dia do Desafio.

Show Almir Sater

Reafirmando seu compromisso em promover o acesso do público a equipamentos culturais e a shows nacionais, o Sesc PR traz a Curitiba, no Teatro Guaíra, no dia 15 de maio, o músico Almir Sater. Ele apresentará ao público uma seleção de clássicos como Tocando em Frente, Chalana, Trem do Pantanal, além de seus projetos mais recentes e parcerias com Renato Teixeira. Os ingressos poderão ser retirados nas Centrais de Relacionamento com o Cliente, nas unidades do Sesc em Curitiba e em São José dos Pinhais, a partir de 5 de maio. No site do Sesc PR você confere as regras e as condições para troca dos ingressos.

Programação Parque Barigui

Nos dias 16 e 17 de maio o público de Curitiba e Região Metropolitana terá acesso a todos os serviços gratuitos do Sistema Fecomércio Sesc Senac em uma grande mostra que ocorrerá no Complexo IMAP, no Parque Barigui. Acesse o site https://semana-s.portaldocomercio.org.br/ e inscreva-se para participar:

Palestras

Na sexta-feira (16) será promovido um painel sobre inovação com Martha Gabriel – um ícone multidisciplinar na América Latina nas áreas de negócios, tendências e inovação e, também, palestras sobre Inteligência Artificial e na área de saúde. No sábado (17) a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios da Fecomércio PR promove palestra sobre inovação para o empreendedorismo. Mais de 100 alunos do Sesc e do Senac participam de um Torneio de Robótica e mostram como é possível aliar aprendizado prático e criatividade à tecnologia.

Justiça no Bairro Sesc Cidadão

Na sexta-feira (16) e no sábado (17), das 9h às 18h, no Salão Barigui e Salão Worktiba, será realizado o Justiça no Bairro Sesc Cidadão – com atendimentos gratuitos à população de baixa renda, na área jurídica, com emissão de documentos, serviços de saúde, assistência social e lazer. No pátio interno do IMAP estão previstos mais de 600 atendimentos na Feira de Profissões, com área de relacionamento com cliente, educação e saúde e walking tour.

Feirão do Emprego e Feira de Profissões

O Senac PR realizará na sexta-feira (16) e no sábado (17) um Feirão do Emprego, com a participação da Agência do Trabalhador e oito empresas ofertando mais de mil vagas de emprego. Entre as empresas participantes estão supermercados, hotéis, telemarketing e material de construção. O horário do Feirão será das 9h às 12h.

Além disso, para orientar os jovens na escolha da carreira profissional e como melhorar o currículo profissional, também será realizada uma Feira de Profissões. Os visitantes poderão conhecer os cursos profissionalizantes e os campos de estudo que o Senac PR disponibiliza, saber como funciona a instituição e como se inscrever, tudo com o intuito de mostrar como uma formação de qualidade faz a diferença na busca por uma vaga de trabalho.

Haverá uma arena com as principais áreas de atuação do Senac: saúde (com demonstração do simulador de alta fidelidade e demonstrações de procedimentos de radiologia e óptica); Espaço de bem-estar (com demonstrações dos cursos de beleza, estética, designe de interiores, moda e artes); Gastronomia e turismo (preparo de café, distribuição de bebidas de erva-mate, aromateca e sugestões de elaboração de roteiros); Ensino a distância; Aprendizagem, Gestão e TI; e Diversidade, equidade e inclusão.

Inovação

Durante todo o sábado (17), quem passar pelo Parque Barigui poderá acompanhar de perto o Torneio de Robótica do Sesc PR – uma competição que reúne estudantes e entusiastas para desafios de robótica e incentiva o desenvolvimento de habilidades em ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática.

Ainda como parte da programação do sábado à tarde, acontece o Ficthon – Future Impact Challenge 2025, projeto das Faculdades de Tecnologia Senac PR. Os alunos finalistas da etapa local da maratona, desenvolverão pitchs com a presença de empresários locais, tentando resolver soluções de problemas baseados nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU 2030.

Unidades Móveis

Além disso, oito unidades móveis de serviço do Sesc e do Senac estarão em exposição no estacionamento do complexo. O público poderá visitá-las, das 9h às 18h e entender o seu funcionamento. Na unidade móvel do Senac Gestão e Informática haverá workshop de impressão 3D, de exploração da realidade virtual, primeiros passos na eletrônica interativa e inteligência artificial; na de Moda e Beleza, haverá corte de cabelo e workshop de imagem pessoal, visagismo, cronograma capilar e dicas de automaquiagem, e na de Pães e Confeitos, workshops de trufa de pão de mel, confeitaria com Indicação Geográfica, Strudel de queijo com uvas de Marialva e montagem de sanduíches.

Na unidade móvel Turismo e Gastronomia será ofertado workshop de carne de onça com a legítima broa de centeio, e risoto, além do workshop Turismo e Inovação: Cidades Inteligentes, design de experiência turística, fenômenos turísticos e características de cada tipo de turismo.

Na carreta Sesc Arte Móvel haverá programação cultural e de lazer, festival de ritmos e aulas de yoga; no BiblioSesc, contação de histórias e mediação de leituras; na unidade Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc, visitação e orientações de saúde; no caminhão Sesc Mesa Brasil, workshops.

Programação Cultural

Na sexta-feira (16), do meio-dia às 19h, o público poderá conferir diversas atrações culturais no Estacionamento do IMAP, no Parque Barigui, onde estará o caminhão Sesc Arte Móvel – um caminhão-palco.

Às 12h o compositor, diretor, produtor musical e bandolinista Daniel Migliavacca sobe ao palco para apresentar o show História do Choro. No repertório, um panorama da história do gênero, com composições de Chiquinha Gonzaga, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Joaquim Callado, entre outros.

O Palhaço Ribity e Marina Bailarina apresentam, às 14h, a performance O show não pode parar, que aborda, de forma poética, a arte como potência que sempre encontra brechas para continuar. Na sequência, às 15h, o Sesc PR promoverá contação de histórias sobre promoção à saúde e preservação do meio ambiente voltadas para o público infantil.

Às 17h a artista Janaina Fellini comanda a apresentação musical Para Onde Vai o Amor? – o show, uma obra composta em três atos: começo, meio e fim – inspirada por histórias reais, enviadas pelo público. Para encerrar a tarde de sábado, às 18h, o público poderá se descontrair com a aula de ritmos.

No sábado (17), a partir das 10h, a atriz e contadora de histórias Fafá Conta é a convidada para o Encontro com Contos, projeto que visa valorizar e divulgar a contação de histórias como instrumento cultural e artístico, proporcionando uma experiência de imersão no universo literário de forma leve e acessível.

Fafá Conta. Foto: Divulgação

O público poderá conhecer, às 11h, o projeto social em que o Sesc oferece formação musical gratuita para estudantes da rede pública da Educação Básica de Maringá. Os alunos do Centro de Difusão Musical de Maringá realizarão uma apresentação musical com trompetes, trombones, saxofone, flautas, violas, violões, violoncelo e percussão.

Às 12h30, o Sesc PR promoverá novamente contação de histórias sobre promoção à saúde e preservação do meio ambiente voltadas para o público infantil e, a partir das 13h30, um renomado chef de cozinha apresentará uma receita. Um festival de ritmos vai animar quem estiver no Parque Barigui às 14h30 e, às 17h30, a Banda Tuyo apresenta seu show acústico em uma performance intimista que destaca a essência de suas composições.

Banda Tuyo. Foto: Divulgação

Recreação

Todo o fim de semana foi pensado para oferecer aos visitantes inúmeras atividades de lazer e de recreação. Haverá Jogo da Memória Sesc Mesa Brasil – jogo interativo e educativo sobre a prevenção ao desperdício de alimentos; a Trilha Saúde – jogo interativo sobre saúde e bem-estar; oficina criativa de Bolhas de Sabão Gigantes; camarim de pintura facial; muro de escalada recreativo; brinquedos infláveis; mesas de jogos; cama elástica e brinquedos para fazer a diversão de toda a família.

Também haverá quadra para atividades esportivas, recreação e passeio de balão cativo – o público poderá experimentar um passeio no Parque Barigui por uma perspectiva diferente: vista do alto. Além disso, um guia de turismo acompanhará o público em um walking tour pelo parque, contextualizando a história e as características urbanas e arquitetônicas da região.

Casamento Coletivo

Para fechar a programação, no domingo (18), na LiggaArena, haverá a celebração do Casamento Coletivo, com a união de mais de 1.200 casais e presença de aproximadamente 16 mil convidados. A maquiagem e o penteado das noivas ficarão sob responsabilidade do Senac PR.

Os casais interessados em participar devem realizar as inscrições até o dia 10 de maio em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em um Cartório de Registro Civil. Acesse semana-s.portaldocomercio.org.br e confira a programação completa no Paraná e em todo o Brasil, além de detalhes sobre inscrições gratuitas.