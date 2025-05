Itaipu inaugura Núcleo de Tecnologias Espaciais na UFTPR – campus de Santa Helena (PR)

Vista aérea da UTFPR com prédio do NORTE ao centro. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

A Itaipu Binacional e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) inauguraram, nessa segunda-feira (12), o Núcleo de Referência em Tecnologias Espaciais (NORTE) no campus de Santa Helena (PR). A cerimônia marcou a entrega de uma infraestrutura moderna, que inclui um pilar geodésico, uma estação GNSS (Global Navigation Satellite System), laboratórios de pesquisa e espaços pedagógicos.

O evento contou com a presença de servidores, estudantes e gestores da UTFPR, profissionais do projeto, representantes da Fundação de Apoio à Pesquisa da UTFPR (Funtef-PR), autoridades locais, como o prefeito e vereadores de Santa Helena, além de técnicos(as) da Itaipu e membros da sociedade civil organizada.

Superintendente de Obras e Desenvolvimento da Itaipu, Cleber da Silva. Foto: Jadir dos Reis/Itaipu Binacional.

O superintendente de Obras e Desenvolvimento da Itaipu, Cleber da Silva, representou o diretor de Coordenação, Carlos Carboni. Ele destacou a importância estratégica do projeto para a Itaipu: "Esta estação (GNSS) em Santa Helena está exatamente no centro de duas estações que já possuímos e está melhorando a precisão dos nossos dados para toda a nossa região", explicou.

Reitor da UTFPR, professor Everton Lozano da Silva. Foto: Jadir dos Reis/Itaipu Binacional.

A infraestrutura beneficiará diretamente os estudantes, que terão acesso a projetos de iniciação científica e oportunidades de pesquisa, ensino, extensão e inovação, apontou o reitor da UTFPR, professor Everton Lozano da Silva. “A expectativa é que o bloco já seja utilizado no próximo semestre, com atividades de ensino e coleta de dados em pleno funcionamento”, completou.

O engenheiro florestal da Itaipu Hericles Barosa Lopes ressaltou que, atualmente, sete bolsistas desenvolvem pesquisas por meio de bolsas disponibilizadas pelo Convênio NORTE, além de contar com uma equipe de profissionais contratados nas áreas de geotecnologia e análise de sistemas, dedicados exclusivamente ao projeto em parceria com a universidade. Ele explicou ainda que está em andamento o projeto de Rede Altimétrica de Alta Precisão da Itaipu Binacional (RAIB), que envolve nivelamento e observação GNSS em toda a área do reservatório, complementado por levantamentos gravimétricos, “fundamentais para a criação de um modelo geoidal da região”. Segundo Lopes, esse modelo é essencial para projetos de engenharia, previsões hidrológicas e planejamento da própria Itaipu.

Thaís Victoria Zanatta, estudante do 5º ano de Agronomia da UTFPR. Foto: Jadir dos Reis/Itaipu Binacional.

Para Thaís Victoria Zanatta, estudante do 5º ano de Agronomia da UTFPR, a parceria é um avanço para a comunidade acadêmica e regional. “Nossa região é fortemente hídrica, e a Itaipu agrega com essa estrutura nova, que vai melhorar a produtividade e a formação de cidadãos”, disse, destacando a expectativa de utilizar os novos laboratórios e computadores. “Trabalhar com uma estrutura nova, limpa e organizada faz toda a diferença na produtividade e na condição de trabalho dos integrantes”, contou Zanatta.

Sobre o projeto

Com um investimento total de R$ 4.885.177,40 da Itaipu, sendo R$ 1,37 milhão destinados à obra inaugurada, e uma contrapartida de R$ 550.679,30, o convênio, vigente até dezembro de 2025, promove a cooperação técnica e financeira entre as instituições. A iniciativa envolve a Funtef-PR e foca na estruturação do NORTE, com ações como a implantação de infraestrutura laboratorial, operação da estação GNSS RBMC-MET, desenvolvimento de pesquisas aplicadas em geodésia (ciência que estuda a forma, as dimensões e o campo de gravidade da Terra) e formação de recursos humanos especializados em tecnologias espaciais.

A obra entregue inclui um pilar geodésico que abriga a terceira estação GNSS instalada e mantida pela Itaipu, integrada à Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS (RBMC), coordenada pelo IBGE. As outras duas estações estão localizadas na Usina Hidrelétrica de Itaipu (UHI) e em Guaíra. A estação de Santa Helena facilita atividades de localização e georreferenciamento no Reservatório de Itaipu e sua área de influência, apoiando a gestão fundiária, o mapeamento de infraestruturas e a análise de dados planialtimétricos para decisões estratégicas da binacional.

Gerente da Divisão de Estudos da Itaipu, Henrique Gazolla de Lima. Foto: Jadir dos Reis/Itaipu Binacional.

"Essas estações melhoram a precisão dos levantamentos geodésicos, essenciais para o georreferenciamento de propriedades e para a gestão das áreas de proteção do reservatório da Itaipu", afirmou o gerente da Divisão de Estudos da Itaipu, Henrique Gazolla de Lima.

O NORTE também conta com dois laboratórios de pesquisa, uma sala híbrida para capacitações e aulas, e uma sala de reuniões, criando um ambiente propício para o ensino e a inovação. As atividades do convênio incluem pesquisas para aprimorar levantamentos geodésicos, com foco em produtividade e automatização, além de contribuir para a proteção das áreas preservadas da Itaipu e o desenvolvimento sustentável das bacias hidrográficas.