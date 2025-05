Itaipu anuncia investimentos no campus da UTFPR de Medianeira e celebra convênio sobre plantas medicinais

A Itaipu Binacional celebrou nesta sexta-feira (9), em Medianeira, no oeste do Paraná, um convênio para fortalecer a produção e o consumo de plantas medicinais na região. Foto: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional

A Itaipu Binacional celebrou nesta sexta-feira (9), em Medianeira, no oeste do Paraná, um convênio para fortalecer a produção e o consumo de plantas medicinais na região, com foco em agricultores familiares e comunidades socialmente vulneráveis. Na ocasião, também foram anunciados investimentos na infraestrutura do Parque Científico e Tecnológico (CienTech) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

As melhorias no campus da UTFPR de Medianeira incluem a construção do Centro de Pesquisa e Inovação (CPInova) do CienTech, adequação do Centro Empresarial de Inovação, construção e aquisição de equipamentos de laboratórios, ampliação da Incubadora de Inovações, refeitório, sistema viário, entre outros.

Além da Itaipu e da UTFPR, o convênio envolve o Itaipu Parquetec, que será responsável pela elaboração e revisão dos projetos e contratação e fiscalização das obras, e a Fundação de Apoio a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Funtef-PR), para aquisição e instalação dos equipamentos de pesquisa. O aporte da Itaipu no projeto será de R$ 20 milhões, com contrapartida de R$ 4,3 milhões da universidade.

“A UTFPR tem um papel estratégico no oeste do Paraná e forma profissionais altamente qualificados. Esses profissionais contribuem para o desenvolvimento da região. Por isso, o objetivo é dar condições para que o campus da universidade seja cada vez mais aprimorado, com laboratórios bem equipados e com qualidade de infraestrutura”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri. Diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri. Foto: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional O diretor do campus da UTFPR em Medianeira, Cláudio Leones Bazzi, disse que o parque tecnológico funciona há quatro anos e que os investimentos permitirão ampliar as atividades, tanto para os pesquisadores como para os alunos formados na instituição, especialmente na área do agronegócio. “Queremos que eles desenvolvam as suas pesquisas, que isso vire negócio e que eles permaneçam aqui na nossa região, gerando emprego e renda”, indicou.

Diretor do campus da UTFPR em Medianeira, Cláudio Leones Bazzi. Foto: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional

Segundo ele, o campus de Medianeira abriga atualmente dez cursos de graduação, seis de mestrado e um de doutorado. Entretanto, o CienTech atende também aos campi de Santa Helena e Toledo. “São 4,5 mil alunos no total, que terão suporte dentro do nosso parque.”

Diretor do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo. Foto: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional

Para o diretor superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, os investimentos de Itaipu na universidade se convertem em bem-estar da sociedade, melhoria do meio ambiente, criação de novas empresas, desenvolvimento científico e tecnológico, redução da pobreza e geração de renda. “Então, o entorno da Itaipu Binacional cresce junto com ela”, enfatizou.

Plantas medicinais

No mesmo evento, a Itaipu Binacional e o Centro de Saúde Popular Yanten, de Medianeira, celebraram um convênio com o objetivo de popularizar a produção e o consumo de plantas medicinais, condimentares e alimentícias não convencionais (PANCs). Também visa estimular a adoção de práticas de desenvolvimento sustentável na região.

O acordo integra as ações do programa Itaipu Mais que Energia, alinhadas ao governo federal, e prevê uma série de atividades: 274 oficinas e práticas de formação em plantas medicinais, outras 150 para educadores em saúde e 50 oficinas sobre cultivo de plantas medicinais e alimentícias em pequenos espaços. Serão feitas ainda cinco visitas técnicas, um workshop e produção de material gráfico.

O público-alvo do convênio são estudantes, professores, agricultores familiares e a comunidade socialmente vulnerável de Medianeira, Foz do Iguaçu, Missal, São Miguel do Iguaçu, Matelândia e Santa Terezinha de Itaipu, todos na região Oeste do Paraná. O acordo tem vigência de dois anos e prevê investimentos de mais de R$ 1 milhão, sendo R$ 999,3 mil empregados pela Itaipu, com contrapartida de R$ 120 mil do Yanten.

“A ideia é aproveitar a experiência da Itaipu e do Yanten e irradiá-la para toda a região, para melhorar a vida das pessoas. Tanto que vamos envolver gestores municipais, profissionais da saúde, que estão na ponta do atendimento da população. Para que possam se apropriar do conhecimento e da cultura popular, dando a atenção e o respeito que eles merecem”, disse Enio Verri. Presidente do Centro Popular de Saúde Yanten, Terezinha Aparecida Furlan Valiati. Foto: Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional

A presidente do Centro Popular de Saúde Yanten, Terezinha Aparecida Furlan Valiati, avalia que o acordo com Itaipu poderá fortalecer a disseminação de saberes históricos tradicionais – como os passados pelos avós e bisavós. “Queremos trabalhar com escolas, com entidades, com grupos de mulheres, de mães, com crianças que também não conhecem muitas vezes as plantinhas, não sabem da importância que elas têm, e assim vão descobrindo e aprendendo.”

A cerimônia foi realizada no miniauditório da UFTPR e contou com a participação do prefeito de Medianeira, Antonio França Benjamim; do deputado federal Elton Welter; da gestora do projeto do Yanten, Salete Zilio; do superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu, Gilmar Secco - entre outras autoridades.