Agenda da Assembleia tem reunião em Maringá, debates importantes e homenagens

A Assembleia Legislativa do Paraná retoma nesta semana a agenda da Assembleia Itinerante, com a 22ª edição programada para acontecer em Maringá, durante a 51ª Expoingá. O evento será realizado na Sociedade Rural de Maringá, na quinta-feira (15), às 18h, com o objetivo de aproximar o Parlamento da população. A sessão contará com a participação de representantes de órgãos públicos e privados, além da sociedade civil organizada, que poderão apresentar demandas e propostas aos parlamentares. Haverá também a entrega de homenagens a personalidades locais.

Em paralelo à interiorização, o Legislativo promove uma série de atividades em Curitiba. Na segunda-feira (12), às 9h, no Auditório Legislativo, será realizada a palestra “Quando o Amor Pede Apoio”, voltada a mães de crianças atípicas. A ação faz parte do projeto “Cuidar de Quem Cuida”, coordenado pela Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia.

A programação cultural inclui a exposição da Semana do Porco Crioulo, no Espaço Cultural da Assembleia, entre os dias 13 e 16. A mostra integra a Semana Estadual dos Porcos Crioulos, instituída por lei de autoria do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), com o objetivo de valorizar a espécie e seus produtos.

Na terça-feira (13), às 11h, será realizada audiência pública sobre segurança no transporte coletivo, com foco na prevenção de assédio, furtos e da prática de “rabeira”. Às 18h30 do mesmo dia, será promovido debate sobre “Autodeterminação Judaica”, com especialistas e líderes religiosos. Já na quarta-feira (14), às 18h30, ocorre audiência pública sobre o transporte universitário no litoral do estado.

Na sexta-feira (16), às 9h, a Assembleia realiza a sessão solene “Enfermagem: força do cuidado, compromisso com a vida”, em homenagem a 40 profissionais da área, durante a Semana da Enfermagem. A iniciativa é da deputada Márcia Huçulak (PSD).

Na sessão plenária de segunda-feira (12), às 14h30, será discutido o projeto de lei 566/2023, que institui diretrizes para o Emprego Apoiado no Paraná. Outros projetos abordam temas como o Código Estadual da Mulher Paranaense, doação de material fresado, desafetação de trechos rodoviários, concessão de títulos de utilidade pública e mudanças no Conselho Estadual dos Povos Indígenas.

A sessão será transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo YouTube.