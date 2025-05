Projeto de Lei quer dar nome do Papa Francisco a viaduto de cidade paranaense

Um projeto de lei protocolado nesta quinta-feira (09) na Assembleia Legislativa do Paraná propõe dar o nome de Papa Francisco ao viaduto localizado no cruzamento da BR-369/Avenida Tiradentes com a Avenida Jockey Club, na região Oeste de Londrina. A estrutura, conhecida como viaduto da PUC, pode receber a nova denominação em homenagem ao líder religioso.

A proposta é assinada pelos deputados estaduais Tercilio Turini (MDB), Jairo Tamura (PL), Cloara Pinheiro (PSD), Evandro Araújo (PSD) e Luiz Claudio Romanelli (PSD). O objetivo, segundo os parlamentares, é prestar homenagem ao Papa Francisco, falecido em 21 de abril, reconhecendo seu legado religioso e social.

De acordo com o deputado Tercilio Turini, autor da proposição, o viaduto é uma obra de grande importância para a mobilidade urbana e a segurança viária de Londrina e da região. Segundo ele, a estrutura reduz o risco de acidentes, facilita o acesso ao campus da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e melhora a integração entre diferentes áreas da cidade, além de agilizar o trânsito entre o Norte do Paraná e o estado de São Paulo.

Os deputados destacam que a escolha do nome tem relação direta com a PUC, ligada à Igreja Católica, e com a presença da universidade na cidade desde o início dos anos 2000, após articulação do então arcebispo de Londrina, dom Albano Cavalin. Para os autores do projeto, o nome de Papa Francisco reforça o vínculo entre a universidade católica e a figura de um dos pontífices mais influentes da história recente da Igreja.

O texto do projeto de lei ainda será avaliado pelas comissões temáticas da Assembleia Legislativa antes de seguir para votação em plenário. Caso aprovado, o viaduto passará oficialmente a se chamar Viaduto Papa Francisco.

A iniciativa se soma a outras homenagens prestadas por municípios e estados brasileiros a figuras religiosas, especialmente em locais com relevância simbólica ou ligação institucional com a Igreja Católica. O viaduto da PUC é considerado uma das principais obras de infraestrutura da zona oeste de Londrina, atendendo a uma demanda antiga da população da região.