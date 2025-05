Negacionismo agrava impacto das mudanças climáticas, alerta Atila Iamarino

O biólogo, doutor em microbiologia e divulgador científico Atila Iamarino afirmou nesta quarta-feira (7), em Curitiba, que a desinformação e a negação da ciência têm potencial para agravar os impactos das mudanças climáticas e representam um risco até mesmo para as democracias. Segundo ele, somente o diálogo e o respeito, sustentados por dados confiáveis e visão de longo prazo, podem amenizar o potencial destruidor da crise atual que afeta o planeta.

As declarações foram dadas durante o seminário “Mudanças Climáticas e COP30”, promovido pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec. O objetivo é estimular na população novos hábitos e demonstrar como ações cotidianas podem contribuir para a preservação ambiental e a construção de um futuro mais resiliente.

O seminário em Curitiba reuniu toda a diretoria brasileira da Binacional: além do diretor-geral brasileiro, Enio Verri, estavam presentes os diretores Carlos Carboni (de Coordenação), Renato Soares Sacramento (técnico executivo), André Pepitone (financeiro executivo), Luiz Fernando Delazari (jurídico) e Iggor Rocha (administrativo), bem como o conselheiro Michele Caputo Neto – entre outras autoridades.

Durante o encontro, Iamarino apresentou dados científicos recentes sobre a crise ambiental e destacou a importância da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), que deverá reunir mais de 40 mil pessoas em Belém, em novembro.

“As mudanças climáticas já começaram, mas ainda tendem a se intensificar e afetar tudo em nossas vidas. Da comida à educação, do cotidiano ao trabalho, à produtividade, à forma como nos deslocamos e aos lugares onde vivemos”, afirmou. “Não iremos mudar a realidade do nosso planeta por meio do individualismo", enfatizou Enio Verri. Foto: Equipe Marcos Prado/Itaipu Parquetec

“Não iremos mudar a realidade do nosso planeta por meio do individualismo, da negação da ciência ou, pura e simplesmente, achando que tudo vai mudar se tivermos um pensamento otimista", considerou Enio Verri. "As coisas só mudam quando nós, organizados, somos atores e atrizes dessa transformação”, afirmou.

Itaipu Mais que Energia

A série de palestras com Atila Iamarino é gratuita e integra as ações do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, por meio dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, executado através do programa Itaipu Mais que Energia, e estão alinhados às diretrizes do Governo Federal para o enfrentamento da crise climática e o fortalecimento da educação ambiental.

Entre os dias 6 e 9 de maio o evento passa por Guaratuba (6), São José dos Pinhais (8) e União da Vitória (9). Ao todo, serão 21 palestras em municípios do Paraná e do sul de Mato Grosso do Sul, impactando os 434 municípios da área de atuação prioritária da usina. O público-alvo são estudantes do ensino médio e superior, gestores públicos, representantes de organizações civis, ativistas ambientais e cidadãos interessados no tema.

A primeira palestra foi em Perobal (PR), no dia 22 de abril, seguida de Paranavaí, no dia 23. A ação faz parte de uma campanha de conscientização ambiental que visa mobilizar a sociedade por meio de iniciativas educativas e científicas, em preparação para a COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

As inscrições para participar dos seminários estão abertas no link: www.sympla.com.br/evento/seminario-de-mudancas-climaticas-e-cop-30/2901573.

Sobre o palestrante

Atila Iamarino é biólogo, doutor em Microbiologia pela USP e divulgador científico com passagens como pesquisador da USP e da Yale University. É cofundador do ScienceBlogs Brasil e do canal Nerdologia. Atualmente, atua como comunicador científico em seu canal no YouTube, que conta com mais de 1,6 milhão de inscritos. Também trabalha como consultor e produtor de conteúdos educacionais digitais. Durante a pandemia de covid-19, Iamarino recebeu destaque nacional pela sua atuação na comunicação científica na internet, e no enfrentamento à desinformação.