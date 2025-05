STJ autoriza mudança de registro civil para gênero neutro

MAIS DEPUTADOS Há 21 horas Câmara aprova projeto que amplia número de deputados federais Vagas passaram de 513 para 531 em razão do aumento da população

INVESTIGAÇÃO Há 2 semanas Descontos ilegais de aposentados do INSS serão devolvidos, diz governo Recursos retidos em abril serão ressarcidos na próxima folha

BRASIL Há 2 semanas Crime de abandono de animais poderá custar a CNH Com a aprovação na Câmara, o abandono de animais em vias públicas se tornaria a quarta hipótese para a perda da habilitação