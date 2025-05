Idoso morre afogado após cair em rio do Norte Pioneiro

As equipes do Corpo de Bombeiros localizaram na manhã desta quarta-feira (07) o corpo de um idoso que havia desaparecido em um rio no município de Conselheiro Mairinck, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o homem de 68 anos havia desaparecido no rio após tentar entrar em um bote, momento em que acabou submergindo nas águas do rio que fica na zona rural do município. As equipes do Corpo de Bombeiros de Ibaiti deram início as buscas na tarde desta terça-feira (06) por volta das 15h00 e o corpo da vítima foi localizado na manhã desta quarta-feira.

Frente aos fatos, a equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima. O caso deve ser acompanhado pela Polícia Civil.