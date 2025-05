Itaipu lança hoje quarto episódio da série “Investindo em Pessoas”

Em Francisco Beltrão (PR), o desenvolvimento pessoal e coletivo ganhou um novo ritmo com o apoio da Itaipu Binacional. O projeto Ponto de Cultura, iniciativa viabilizada pelo Programa Itaipu Mais que Energia, alinhado ao Governo Federal, está mudando vidas por meio da arte, educação e cidadania. Esse é o tema do quarto episódio da série “Investindo em Pessoas” que pode ser assistido a partir de hoje no canal da Itaipu no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hCTlNEjJJ84.

Projeto atende mais de duas mil pessoas. Foto: Captura de tela

Presente em 12 municípios do Paraná, o projeto já atende mais de duas mil pessoas com o trabalho de 60 profissionais conveniados e cerca de 70 oficinas. São atividades que vão da música ao esporte, da psicologia comunitária à nutrição, sempre com foco na valorização das pessoas e no fortalecimento das comunidades.

Oficinas como violão, informática, horta, grafite e instrumentos clássicos estimulam o aprendizado, o convívio e a empatia entre crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Oficinas estimulam o aprendizado, o convívio e a empatia entre as pessoas; Foto: Captura de tela

Essa é a energia que transforma, investindo em pessoas, talentos e possibilidades de futuro!

Acompanhe a série em youtube.com/@itaipubinacional.