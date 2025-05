Curitiba recebe seminário gratuito sobre Mudanças Climáticas e COP30 com Atila Iamarino nesta quarta-feira (7)

Nesta quarta-feira, 7 de maio, o doutor em microbiologia e divulgador científico Atila Iamarino estará em Curitiba para palestrar no seminário “Mudanças Climáticas e COP30”, promovido pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec. A capital paranaense sediará o 8º dos 21 seminários previstos para o Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, e o diretor de Coordenação, Carlos Carboni, participam do seminário.

O evento será realizado no Salão de Atos do Parque Barigui (Alameda Ecológica Burle Marx, s/n - Santo Inácio), das 14h às 16h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link bit.ly/4d9gD6C.

Os seminários integram as ações do Convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade, por meio dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, executado através do programa Itaipu Mais que Energia, e estão alinhados às diretrizes do Governo Federal para o enfrentamento da crise climática e o fortalecimento da educação ambiental.

“A presença de uma referência tão significativa no enfrentamento à desinformação representa um importante avanço para a iniciativa. Vivemos um contexto que exige respostas concretas, mas essas só serão eficazes a partir de uma compreensão profunda da realidade em que estamos inseridos. Valorizamos o esforço colaborativo, e é essa diretriz que fundamenta a concepção e execução de programas como este”, ressalta o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri.

Palestras e construção coletiva

Durante o encontro, Atila Iamarino abordará como a população pode identificar, na prática, os efeitos concretos das mudanças climáticas com base em dados científicos, considerando as especificidades de cada território. A proposta é estimular novos hábitos e demonstrar como ações cotidianas podem contribuir para a preservação ambiental e a construção de um futuro mais resiliente.

“Estamos diante de um dos maiores desafios da nossa era: compreender e agir frente às mudanças climáticas. Promover o diálogo entre ciência, sociedade e políticas públicas é essencial para construirmos soluções duradouras”, afirma Irineu Colombo, diretor superintendente do Itaipu Parquetec.

Entre os dias 6 e 9 de maio o seminário passa também por Guaratuba (6), São José dos Pinhais (8) e União da Vitória (9). Ao todo, são 21 palestras em municípios do Paraná e do sul de Mato Grosso do Sul, impactando mais de 434 cidades da área de atuação prioritária da usina.

A ação faz parte de uma campanha de conscientização ambiental que visa mobilizar a sociedade por meio de iniciativas educativas e científicas, em preparação para a COP30, que será realizada em novembro, em Belém (PA).

Sobre o palestrante

Atila Iamarino é biólogo, doutor em Microbiologia pela USP e divulgador científico com passagens como pesquisador da USP e da Yale University. É cofundador do ScienceBlogs Brasil e do canal Nerdologia. Atualmente, atua como comunicador científico em seu canal no YouTube, que conta com mais de 1,6 milhão de inscritos. Também trabalha como consultor e produtor de conteúdos educacionais digitais. Durante a pandemia de COVID-19, Iamarino recebeu destaque nacional pela sua atuação na comunicação científica na internet, e no enfrentamento à desinformação.