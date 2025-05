Itaipu celebra 41 anos de produção de energia

A Itaipu Binacional completa, nessa segunda-feira (5), 41 anos de produção ininterrupta de energia elétrica. Desde o início da produção, em 5 de maio de 1984, a usina tem sido um símbolo de cooperação entre Brasil e Paraguai, e um exemplo de engenharia e inovação.

Ao longo desses 41 anos, a Itaipu atingiu a produção acumulada de 3.078.507 GWh, suficiente para suprir o planeta por 1 mês e 14 dias, o Brasil por 4 anos e 9 meses e o Paraguai por 139 anos e 5 meses, consolidando-se como a maior produtora de energia limpa e renovável do mundo e contribuindo significativamente para a matriz energética dos dois países.

Com 20 unidades geradoras e potência instalada de 14 mil MW, a Itaipu registrou em 2016 a marca anual de 103,09 milhões de MWh, a maior de sua história. Mesmo com geração menor nos últimos anos, a usina fechou 2024 com a geração de 67.088.571 MWh. Em 2025, a participação de Itaipu no mercado brasileiro é de 6,69% e de 77,93% no mercado paraguaio.

Atualmente, a usina hidrelétrica cumpre um papel crucial para a segurança energética dos dois países, por sua capacidade de resposta rápida às variações de carga, especialmente nos horários de pico, quando a demanda é maior. Sua flexibilidade operativa permite a entrada de unidades geradoras em poucos minutos, suprindo as oscilações típicas de outras fontes renováveis como solar e eólica, isto é, na ausência de sol e vento, a energia hidrelétrica garante energia para o sistema.

Em sua história, Itaipu não apenas forneceu energia para milhões de pessoas, mas se destacou em iniciativas de sustentabilidade e preservação ambiental. Programas de reflorestamento, proteção da biodiversidade e educação ambiental são apenas algumas das ações que demonstram o compromisso da usina com um futuro sustentável.

Atualização tecnológica

Para manter a continuidade do alto desempenho da usina, Itaipu deu início ao Plano de Atualização Tecnológica (PAT), iniciado em 2022, com previsão de 14 anos de serviços e US$ 670 milhões em investimentos já contratados.

O plano contempla a substituição de todos os cabos de força e controle e dos sistemas do controle centralizado, das unidades geradoras, da subestação isolada a gás, dos serviços auxiliares, do vertedouro e de medição e faturamento. Também será modernizada a Subestação da Margem Direita, que conecta Itaipu ao sistema elétrico paraguaio e ao sistema de corrente contínua de Furnas, que transmite parte da energia de Itaipu ao Brasil.