Itaipu vai investir em projetos de turismo dos Campos Gerais

Na última quarta-feira (30), a Itaipu Binacional divulgou os projetos selecionados no Edital de Seleção de Propostas nº 01/24, por meio do Programa Itaipu Mais que Energia. A iniciativa tem como objetivo identificar e fomentar ações com potencial de gerar impacto positivo nas comunidades, especialmente no enfrentamento das mudanças climáticas e seus efeitos sobre a segurança hídrica, energética e o desenvolvimento social. Quatro municípios dos Campos Gerais tiveram projetos aprovados no Edital.

“Estamos orgulhosos dos nossos municípios. Acompanhamos o trabalho das secretarias municipais do turismo e sabemos o quanto os gestores são empenhados. Acreditamos que esses projetos que foram contemplados serão um marco no turismo dos Campos Gerais", disse o presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais, Guilherme Forbeck.

O edital foi estruturado em quatro eixos e 13 áreas de atuação, incluindo uma linha voltada ao incremento da infraestrutura turística. Essa linha busca impulsionar novos negócios, geração de emprego e renda, valorizando o turismo regional e de base comunitária, além da conservação histórica, cultural e ambiental e da melhoria no atendimento aos visitantes.

Quatro municípios da região tiveram projetos aprovados dentro desse segmento. Em Arapoti, o projeto selecionado foi a implantação do Parque das Abelhas. Ortigueira teve aprovado o Complexo Turístico Balneário Lajeado Bonito. Já Porto Amazonas emplacou o projeto Mais Turismo Porto Amazonas. Por fim, o município de Tibagi foi contemplado com o projeto Guartelá – Turismo para Todos.

Guilherme ainda reforça a importância de os municípios estruturarem e organizarem a gestão municipal do turismo, segundo ele “Participar da instância de governança regional do turismo –Adetur– e estar no Mapa do Turismo Brasileiro foi um importante critério estipulado pela Itapu. Isso é o reconhecimento de quem faz um trabalho sério em prol do turismo”, finaliza.

Os projetos foram classificados conforme a aderência aos quatro eixos estabelecidos no edital: conservação da biodiversidade; desenvolvimento comunitário; produção sustentável; e saúde e bem-estar social. Além disso, o processo de seleção priorizou a atuação junto a públicos como povos originários e comunidades tradicionais; mulheres; infância e adolescência; idosos; negros; pessoas com deficiência; população de baixa renda; e agricultores familiares.

“O programa Itaipu Mais que Energia é a missão da empresa na prática, ou seja, além de produzir energia elétrica em grande quantidade e com qualidade para o Brasil e o Paraguai, gerar desenvolvimento sustentável para ambos os países”, explicou Verri.

Segundo ele, o principal objetivo é dar mais estrutura para essas organizações, para que tenham melhores condições de atuar. Entre as atividades financiáveis estão obras de reforma e ampliações; sistemas de energia fotovoltaica; móveis e equipamentos diversos; veículos elétricos; caminhonetes e embarcações; e placas e adesivos.

Este é o segundo edital do Programa Itaipu Mais que Energia desenvolvido com a Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão financeira dos repasses dos recursos disponibilizados pela Itaipu. A abertura se deu em 22 de novembro de 2024 e o encerramento das submissões, em 20 de janeiro deste ano.