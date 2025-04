Já está no ar o terceiro episódio da série “Investindo em Pessoas”

A Itaipu lança, nesta quarta-feira (30), o terceiro capítulo da série "Investindo em Pessoas", que mostra as ações do Programa Itaipu Mais que Energia, iniciativa da empresa alinhada ao Governo Federal, nas cidades do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul. O episódio vai contar como os investimentos da Binacional mudaram a realidade da população de Nova Prata do Iguaçu (PR), no sudoeste do Estado. Confira o vídeo no canal da Itaipu no Youtube https://youtu.be/KCgQzoIlDNc ou em nossas redes sociais.

Em Nova Prata do Iguaçu, a pavimentação na técnica TST em 3,5 km de estrada já está beneficiando diretamente centenas de moradores da Linha Outro Fino: facilitou o escoamento da safra, melhorou o transporte escolar e elevou a qualidade de vida das pessoas. Além disso, ações como a conservação do solo, proteção de nascentes, instalação de placas solares e biodigestor estão garantindo um futuro mais sustentável, com mais energia limpa e um ambiente preservado.

A pavimentação na técnica TST em 3,5 km de estrada já está beneficiando diretamente centenas de moradores da Linha Outro Fino. Foto: Captura de tela.

A série “Investindo em Pessoas” apresentará iniciativas executadas tanto por meio de editais como por outros convênios firmados pela binacional, sempre com foco no desenvolvimento sustentável, seja em sua área de atuação prioritária ou em outras regiões beneficiadas.

Os vídeos serão distribuídos nos canais de comunicação dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, iniciativa de governança participativa da Itaipu Binacional em parceria com o Itaipu Parquetec. A produção é da Video Up, contratada da Comunicação Social da Itaipu, com apoio da Diretoria Geral e da Diretoria de Coordenação.

Acompanhe a série em youtube.com/@itaipubinacional.