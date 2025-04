Assembleia aprova atualização de lei para ampliar repasses a municípios em casos de desastres

Outro ponto abordado pelo projeto de lei é a atualização das competências do Conselho Diretor do Fundo Estadual para Calamidades Públicas (FECAP). A proposta também promove ajustes nos critérios de transferência e devolução de recursos por parte dos municípios, buscando maior efetividade e transparência nos repasses.

Segundo o texto, essas atualizações têm como objetivo fortalecer a atuação do Sistema de Defesa Civil do Paraná (SISDC), garantindo maior segurança à população, agilidade na recuperação das áreas afetadas e redução dos riscos de novos eventos adversos.

Além de desastres naturais, a nova redação da lei passa a incluir no atendimento emergencial os desastres tecnológicos. Entre os casos contemplados estão incidentes relacionados a substâncias radioativas, poluição ambiental por resíduos perigosos, contaminação de água e acidentes em parques industriais ou áreas de armazenamento com vazamento de produtos tóxicos.

A proposta altera a Lei nº 21.720/2023, que regulamenta as transferências obrigatórias de recursos do Estado do Paraná para ações de resposta e recuperação em áreas afetadas por desastres. Com a mudança, o escopo da legislação é ampliado, permitindo também o financiamento de ações preventivas, de mitigação e de preparação em áreas de risco.

