Suspeitos são pegos furtando café, abandonam carro e ficam no prejuízo

A equipe da Polícia Militar recuperou sacas de café que foram furtadas na zona rural do município de Japira, no Norte Pioneiro. A situação foi registrada na noite da segunda-feira (28) e um automóvel foi apreendido.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da PM, por volta das 20h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de furto de sacas de café registrado no bairro Ouro Verde. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

Em contato com o solicitante, este relatou que flagrou duas pessoas furtando café em sua propriedade e, ao tentar abordar os suspeitos, a dupla fugiu para uma mata abandonando um Ford Escort no local. Durante averiguação, os policiais encontraram três sacas de café que já estavam dentro do veículo, além de equipamentos que seriam utilizados para praticar o crime.

Diante da situação, a equipe realizou buscas nas imediações do local do furto, mas ninguém foi encontrado. Com isso, o veículo e os objetos apreendidos foram encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.