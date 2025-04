Está no ar! Itaipu lança portal mais moderno e com novas funcionalidades

A Itaipu Binacional lançou, nesta sexta-feira (25), seu novo portal na internet. O site, mais moderno, responsivo e com visual renovado, foi pensado para oferecer uma experiência de navegação mais intuitiva e facilitar o acesso às informações da maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.

“Esse projeto vinha sendo idealizado há anos e só foi possível graças ao esforço conjunto das duas margens. Agora, temos uma plataforma que traduz melhor a dimensão binacional da Itaipu, ao mesmo tempo em que se comunica de forma mais clara com diferentes públicos, reforçando nossa missão institucional”, afirmou o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri.

A novidade contempla três versões: uma em português, para a margem brasileira (www.itaipu.gov.br); uma em espanhol, para a margem paraguaia (www.itaipu.gov.py) – que vai estar no ar em breve; e uma em inglês, no formato de landing page, focada em eventos e audiências internacionais (www.itaipu.energy) – essa última já está no ar desde 2022.

O novo portal representa um avanço importante no compromisso de Itaipu com a transparência e a comunicação acessível. Com design mais harmônico e foco na usabilidade, a ferramenta facilita a busca por conteúdo e permite maior integração com as plataformas digitais, como WhatsApp e Telegram, além de favorecer o compartilhamento de informações nas redes sociais.

A chefe da Assessoria de Comunicação Social da Itaipu, Ana Paula Hedler, explica que o portal foi pensado para o perfil atual dos usuários, que acessam a internet majoritariamente pelo celular e estão acostumados com a linguagem das redes sociais. “Trata-se de um site mais bonito, mais leve, que facilita a navegação tanto para quem produz conteúdo quanto para quem busca informações. Estamos oferecendo à população um espaço mais transparente, intuitivo e acessível, com recursos modernos e integração direta com canais de comunicação digital”, destacou.

Novo site acompanha a evolução tecnológica das ferramentas digitais da Itaipu. Foto: William Brisida / Itaipu Binacional

Segundo o superintendente de Informática, Everton Pasqual, o novo site acompanha a evolução tecnológica das ferramentas digitais da Itaipu. Ele explica que a nova plataforma foi construída em Wordpress – que atualmente responde por mais de 60% do mercado brasileiro – substituindo o sistema anterior, baseado em Drupal. “Essa mudança proporciona maior segurança da informação, facilidade de manutenção do portal e agilidade nas atualizações, mesmo fora da rede interna da Itaipu”, explicou.

O site foi desenvolvido pela Divisão de Imagem Institucional da Itaipu, em parceria com a Superintendência de Informática e uma empresa especializada em desenvolvimento web. Entre as melhorias, Rodrigo Chibiaqui, da Divisão de Imagem Institucional, destaca a nova lógica de organização dos conteúdos: “em vez de seguir a estrutura interna da empresa, os temas foram organizados de forma transversal, priorizando o que é mais relevante para o público externo, como vídeos, relatórios, gráficos e dados de transparência”.

O lançamento marca apenas a primeira etapa do projeto. Todo o conteúdo do site antigo – incluindo páginas institucionais, notícias, editais, relatórios e dados administrativos – já foi migrado. A atualização continuará de forma contínua, com inclusão de novos materiais e aprimoramentos constantes.