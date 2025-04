Discussão por som alto termina em tentativa de homicídio em posto de combustíveis

Um homem foi ferido a tiros e outro acabou preso após uma discussão em um posto de combustíveis terminar em uma tentativa de homicídio. O crime foi registrado na noite do sábado (26) no município de Carlópolis, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 20h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo após um homem dar entrada no hospital. Diante do chamado, a equipe foi a unida de saúde para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que estava em um posto de combustíveis situado na região Central do município acompanhado de amigos e familiares quando um grupo de pessoas começou a ouvir música com o som muito alto e com a caixa direcionada a sua mesa. Com isso, a vítima disse que tentou resolver a situação, mas acabou ocorrendo uma discussão e uma das pessoas do outro grupo sacou uma arma e atirou contra ele atingindo sua perna e abdômen.

Em posse da identidade do atirador, que já é conhecido no meio policial, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido encontrado. O local do crime foi isolado para realização da perícia e a vítima transferida para Jacarezinho devido à gravidade dos ferimentos.

Denúncias que levem ao paradeiro do atirador podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190.