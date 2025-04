Município do Norte Pioneiro não registrou nenhum furto desde o início do ano

O Paraná continua a apresentar uma redução significativa nos índices de furtos e roubos, tendência observada desde 2024, que terminou com os menores números da série histórica desde 2007. Dados do primeiro trimestre de 2025, divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), mostram que 182 cidades não registraram nenhum caso de roubos e 26 delas não tiveram ocorrências de furtos. A redução geral nos roubos foi de 18,5%, caindo de 38 mil para 34,6 mil casos em comparação com o mesmo período de 2024.

A redução no número de furtos também foi significativa, com uma queda de 9% no total de ocorrências, passando de 4.957 para 4.037 casos. Esses números refletem a diminuição de ocorrências em 258 municípios (63,6% do total), enquanto apenas 155 cidades registraram aumento nos furtos. O desempenho positivo foi destacado pelo secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, que atribuiu a queda à eficiência do trabalho integrado das forças de segurança.

Entre os municípios com destaque, Guapirama, localizado no Norte Pioneiro, apresentou uma redução impressionante de 100% nos casos de furtos. A cidade, que registrou oito furtos no primeiro trimestre de 2024, não teve nenhum caso nos três primeiros meses deste ano. Essa queda expressiva foi notada também em outras localidades, como Itambaracá, que reduziu seus casos de furtos em 91%, e Curitiba, a capital do Estado, que registrou 1.020 ocorrências a menos, uma queda de 8,82%.

São José dos Pinhais, na região metropolitana, também teve uma redução expressiva nos roubos, com o número de ocorrências caindo 34,39%, de 157 para 103 casos. Curitiba, por sua vez, obteve uma queda de 17,87% nos roubos, com 340 casos a menos, passando de 1.903 para 1.563 registros. Em termos absolutos, a maior diferença foi observada em Londrina, no Norte do Estado, que teve 209 furtos a menos, o que representa uma queda de 10,47%.

Esses resultados são um reflexo do trabalho das polícias do Estado, que continuam a investir em estratégias de prevenção e combate à criminalidade, visando a redução ainda mais desses índices nos próximos meses.