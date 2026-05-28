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Trabalhador morre em colisão entre moto e caminhão no Norte Pioneiro

Acidente aconteceu na rodovia PR218 no trecho que liga os municípios de Guapirama a Jundiaí do SUl

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
28/05/2026 às 16h58
Trabalhador morre em colisão entre moto e caminhão no Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

GUAPIRAMA - Um motociclista morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (28). A colisão envolvendo uma moto e um caminhão aconteceu na rodovia PR218 no trecho que passa pelo município de Guapirama, no Norte Pioneiro.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe e da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 160 e um caminhão caçamba. Conforme os dados colhidos no local, o condutor da moto seguia pela rodovia no sentido Guapirama a Jundiaí do Sul quando acabou colidindo contra a traseira do caminhão.

Com a violência do impacto, o rapaz de 31 anos que conduzia a moto teve ferimentos graves, não resistiu e morreu no local. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho foi acionada para recolher o corpo da vítima. Já o motorista do caminhão não ficou ferido. O veículo foi recolhido ao pátio da PRE por apresentar pendências administrativas.

A equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.

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As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

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