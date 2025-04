Assembleia realiza sessão solene para homenagear os trabalhadores paranaenses

Lideranças e profissionais que se destacam em diferentes setores da economia paranaense serão homenageados em uma sessão solene em comemoração ao Dia do Trabalhador. A cerimônia acontece na terça-feira (29), às 18h30, no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), e é promovida pelos deputados Ney Leprevost (União) e Marcio Pacheco (PP). O evento reconhece a contribuição de trabalhadores e empreendedores para o desenvolvimento do estado, com ênfase nos segmentos da indústria, comércio, serviços e iniciativas de empreendedorismo.

A solenidade é o principal destaque da agenda legislativa da próxima semana, que também contará com sessões plenárias, reuniões de comissões e uma audiência pública. A homenagem integra as celebrações do Dia do Trabalhador, data que relembra a luta histórica por melhores condições de trabalho e direitos laborais.

O Dia do Trabalho tem origem no movimento operário que ganhou força em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. Na época, milhares de trabalhadores protestaram contra jornadas exaustivas e exigiram a redução do expediente diário de 13 para 8 horas. A mobilização marcou o início das comemorações do 1º de Maio em diversos países.

No Brasil, a data passou a ser celebrada oficialmente em 1925, por decreto do então presidente Artur Bernardes, após a Greve Geral de 1917, que paralisou diversas categorias em defesa de direitos trabalhistas. A principal transformação no cenário trabalhista brasileiro ocorreu com a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas. A legislação unificou normas trabalhistas e estabeleceu garantias como férias remuneradas, carteira de trabalho e regulamentação da jornada.

Mais recentemente, a Lei Federal nº 10.607, sancionada em 2002, instituiu o dia 1º de maio como feriado nacional, reforçando a importância da data no calendário oficial do país. A sessão solene promovida na Alep reafirma o reconhecimento institucional às pessoas que impulsionam a economia e colaboram com o progresso do Paraná, destacando o papel social e econômico do trabalhador em suas diversas frentes de atuação.