MEC prorroga prazo para solicitação de isenção da taxa do Enem 2025

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou para o dia 2 de maio o prazo para solicitação da isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Inicialmente, o prazo se encerraria nesta sexta-feira, 25 de abril.

Estudantes que integram o programa Pé-de-Meia e alunos do 3º ano do ensino médio de escolas públicas estão entre os públicos aptos a solicitar a gratuidade. A solicitação deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante, utilizando login e senha cadastrados no portal Gov.br.

Além da prorrogação da isenção, o MEC também estendeu o prazo para envio das justificativas de ausência no Enem 2024. Candidatos que faltaram aos dois dias de prova no ano passado e desejam participar gratuitamente da edição de 2025 precisam justificar suas ausências dentro do novo prazo.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que os prazos de divulgação dos resultados e dos recursos permanecem inalterados. O resultado da análise das solicitações de isenção será divulgado no dia 12 de maio. Os candidatos que tiverem o pedido negado poderão apresentar recurso entre os dias 12 e 16 de maio. O resultado final dos recursos será publicado no dia 22 de maio.

O Inep reforça que a aprovação do pedido de isenção da taxa não significa inscrição automática no exame. Todos os candidatos, mesmo os isentos, deverão realizar a inscrição no Enem 2025 em data a ser definida posteriormente em edital específico.

A Página do Participante é o canal oficial para a realização de todos os procedimentos relacionados ao Enem, como solicitação de isenção, justificativa de ausência e inscrição.

O Enem é a principal porta de entrada para programas de acesso ao ensino superior, como o Sisu, o Prouni e o Fies, além de ser aceito por diversas instituições internacionais.