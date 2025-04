Curi confirma Assembleia Itinerante em Bandeirantes durante a ExpoBan

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado Alexandre Curi (PSD), confirmou nesta quarta-feira (23) a realização de uma edição da Assembleia Itinerante em Bandeirantes, município polo do Norte Pioneiro. O evento ocorrerá no dia 4 de setembro, durante a ExpoBan – Exposição Agropecuária e Industrial de Bandeirantes, que será realizada de 4 a 7 de setembro.

O anúncio atendeu a uma solicitação do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), representante da região. "Estamos com o deputado Romanelli e anunciamos que Bandeirantes vai receber em setembro uma sessão da Assembleia Legislativa do Paraná", afirmou Alexandre Curi.

Romanelli agradeceu o apoio e destacou a importância da iniciativa. "Reafirmamos aos organizadores da ExpoBan que neste ano teremos uma sessão da Assembleia Itinerante em Bandeirantes, fortalecendo esta grande festa que celebra os moradores da cidade e região", disse.

A Assembleia Itinerante tem levado os trabalhos do legislativo estadual para diversas regiões do Paraná. De acordo com Alexandre Curi, o programa já realizou 21 edições, conversou com cerca de 800 mil paranaenses e recebeu mais de 10 mil solicitações nos últimos dois anos.

Para Romanelli, a presença da Assembleia em Bandeirantes será uma oportunidade de aproximar a população do legislativo estadual. "As sessões especiais permitem que lideranças regionais, autoridades locais, a sociedade civil organizada e a comunidade apresentem diretamente suas demandas e propostas aos deputados", destacou.

O programa tornou-se referência e inspirou iniciativas semelhantes em câmaras municipais e prefeituras. "Hoje, temos sessões itinerantes nos bairros, aproximando os gestores dos moradores e reduzindo a chance de erros na administração pública", afirmou Romanelli.

Além disso, o deputado destacou a importância da descentralização das ações legislativas. "No Paraná, as peças orçamentárias, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), são definidas com participação popular em audiências públicas, encontros regionais e consultas nos canais de comunicação da Assembleia", acrescentou.

A escolha de Bandeirantes reforça o papel estratégico da cidade para o desenvolvimento do Norte Pioneiro. "Bandeirantes é um vetor de crescimento nas áreas de segurança, saúde, meio ambiente e outras prioridades regionais", concluiu Romanelli.