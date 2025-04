Mulher é ameaçada de morte por usuário de crack durante assalto em ponto de ônibus

Uma mulher passou por momentos de pânico e medo ao ser vítima de um assalto e ameaçada de morte na noite desta quinta-feira (24). O crime foi registrado no município de Japira, no Norte Pioneiro, e o suspeito acabou preso.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assalto e ameaça registrada na esquina das Ruas XV de Novembro e Maria de Souza. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma mulher passou a relatar que estava em um ponto de ônibus quando foi abordada por um indivíduo que é conhecido no município por ser usuário de crack. Segundo ela, o suspeito primeiro pediu dinheiro e, como ela disse que não tinha, ele informou que iria lhe encher de tiros. Em seguida, o criminoso fugiu levando sua bolsa.

Diante da situação, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito. Durante as buscas, a bolsa da vítima foi encontrada em uma lata de lixo próximo ao hospital, sendo que o suspeito subtraiu o dinheiro e deixou os pertences da mulher. Na sequência, o autor do crime acabou sendo encontrado.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.