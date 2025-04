Itaipu entrega caminhão de coleta seletiva para Salgado Filho (PR)

O veículo e os equipamentos foram entregues no dia 14 de abril como parte do Projeto Coleta Mais, da Itaipu Binacional. Foto: Divulgação

A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Salgado Filho (ACMRSF), na região sudoeste do estado do Paraná, agora conta com um caminhão- baú para coleta seletiva, uma balança e sacos de ráfia. O veículo e os equipamentos foram entregues no dia 14 de abril como parte do Projeto Coleta Mais, da Itaipu Binacional.

Para o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, ações como essa estão alinhadas com a missão da empresa. “Esse convênio é um passo concreto para fortalecer a coleta seletiva, promover a conscientização ambiental e garantir melhores condições de trabalho para os catadores. Nosso objetivo é que iniciativas como essa não só contribuam para a preservação ambiental, mas também deixem um legado de organização, qualificação e transformação social para os municípios paranaenses", explicou o diretor.

O presidente da Associação, Gilmar da Silva, destacou a importância da iniciativa. "Esse projeto é extremamente importante, porque, aqui em Salgado Filho, beneficia diretamente três famílias. À medida que o projeto avançar, poderemos incluir mais pessoas. O projeto também é vantajoso porque beneficia toda a população do município e contribui para a preservação do meio ambiente", explicou Silva.

A Itaipu Binacional tem realizado entregas de caminhões-baú a associações de catadores(as) com o Programa Coleta Mais e outras pelo programa Gestão de Resíduos Sólidos, por meio do saneamento ambiental do Edital 01/2023 do Itaipu Mais que Energia em parceria com a Caixa Econômica Federal. Essas ações estão em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, em especial os ODS 1 – Erradicação da Pobreza e ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico.