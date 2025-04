Eleição de membros para compor o Conselho Tutelar acontecem neste domingo em Santana do Itararé

No próximo domingo (27), será realizada a eleição suplementar para o Conselho Tutelar na cidade de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, um momento importante para a população, que escolherá os representantes que vão atuar a proteção e defesa dos direitos e das crianças do município. A votação será realizada entre as 08h00 e 17h00 no prédio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e a participação da população é essencial.

O Conselho Tutelar é um órgão fundamental para a garantia de direitos das crianças e adolescentes, atuando em diversas situações de vulnerabilidade, situações de risco e outras demandas do município. Portanto, a participação dos moradores na votação é de extrema importância para a formação, ou reeleição, de um Conselho que tenha comprometimento com a qualidade de vida e a segurança dos menores.

Para participar da votação, os moradores devem se dirigir ao CRAS, que fica localizado na rua José Vitalino Koproski, no período indicado, apresentando documentos pessoais com foto, como o RG, além do Título de Eleitor, físico ou digital.

Após apresentar os documentos exigidos, os moradores que participarem passarão pelo processo de votação, que acontecerá em cédulas de papel, onde cada eleitor terá o direito de votar em apenas um dos candidatos que desejam compor o Conselho.

Para mais informações sobre a votação ou quaisquer outras dúvidas em relação à eleição do Conselho Tutelar, os moradores podem entrar em contato diretamente com o Centro de Referência de Assistência Social através do telefone (43) 3526-1478.