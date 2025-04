Associação de Catadores(as) de Mandaguaçu (PR) recebe equipamentos da Itaipu Binacional

A Cooperativa de Trabalho dos Recicladores de Mandaguaçu (Coreman), na região metropolitana de Maringá (PR), recebeu da Itaipu Binacional, na última quarta-feira (16), equipamentos para sua Unidade de Valorização de Resíduos (UVR) que incluem uma empilhadeira, uma esteira de elevação, uma esteira de triagem, uma prensa hidráulica horizontal, uma balança, 11.000 sacos de ráfia e 42 kits de uniformes, cada um contendo cinco camisetas, duas calças, dois aventais e um boné.

Segundo a técnica da UVR do Programa Coleta Mais, Gislaine Souza Rosa, o impacto dessa ação é sentido de forma direta na cooperativa. “A chegada dos novos equipamentos melhora as condições de trabalho e a qualidade do material recebido, já que a comunidade, sensibilizada pelo programa, passa a separar os resíduos de forma mais adequada e em maior quantidade”, afirmou a especialista. Ela destacou que essa mudança contribui para o aumento da renda das famílias envolvidas na coleta seletiva, graças à maior quantidade e qualidade do material que passa pela triagem.

Além do benefício direto aos cooperados, o programa gera impacto positivo para o município. Gislaine explicou que, com a segregação correta dos resíduos, o volume de material destinado ao aterro sanitário diminui, reduzindo os gastos da prefeitura com o envio de resíduos. “Em vez de ser um custo para o município, esse material passa a ser fonte de renda para a cooperativa, com a venda dos recicláveis. É uma mudança de paradigma que beneficia toda a cadeia”, observou.

O presidente da Coreman, Ricardo Augusto Cestaro, reforçou o alcance social da iniciativa: “Pelo menos 30 famílias serão beneficiadas com essa ação”, relatou.

Além dos equipamentos recebidos por meio do Convênio Expansão UVR, a Coreman também recebeu um caminhão-baú para coleta seletiva em janeiro deste ano e verba para a construção de um barracão. Esse financiamento é parte de outro convênio, realizado em parceria com a Itaipu e a Caixa Econômica Federal.

Também fazem parte deste convênio o Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação (Itai), o Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (Cispar), o Itaipu Parquetec e a Prefeitura do Município de Mandaguaçu.

A Itaipu Binacional tem realizado entregas de caminhões-baú a associações de catadores(as) com o Programa Coleta Mais e outras pelo programa Gestão de Resíduos Sólidos, por meio do saneamento ambiental do Edital 01/2023 do Itaipu Mais que Energia em parceria com a Caixa Econômica Federal. Essas ações estão em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, em especial os ODS 1 – Erradicação da Pobreza e ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico.