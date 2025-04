Assembleia Legislativa decreta luto oficial de sete dias pela morte do Papa Francisco

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD), decretou luto oficial de sete dias em razão do falecimento do Papa Francisco. O pontífice, de 88 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (21), na Casa Santa Marta, residência oficial no Vaticano, após enfrentar complicações decorrentes de uma pneumonia. Ele havia passado cerca de 40 dias internado recentemente por conta da doença.

O chefe do Legislativo paranaense lamentou a morte de Jorge Mario Bergoglio, destacando sua importância como primeiro papa latino-americano e líder espiritual com forte apelo global. “Hoje nos despedimos de um grande líder espiritual e lamentamos a morte de um homem de fé, humildade e coragem, que tocou milhões de vidas com suas palavras e gestos de amor ao próximo”, declarou Curi. Ele ressaltou o legado do pontífice em defesa da paz, justiça e compaixão.

Nascido em Buenos Aires, Argentina, em 1936, filho de imigrantes italianos, Jorge Mario Bergoglio ingressou na Companhia de Jesus e foi ordenado sacerdote em 1969. Com formação em Filosofia e Teologia, também atuou como professor em instituições religiosas. Em 1996, tornou-se arcebispo de Buenos Aires e foi nomeado cardeal pelo Papa João Paulo II em 2001.

Em 13 de março de 2013, Bergoglio foi eleito Papa, adotando o nome Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, símbolo de humildade e compromisso com os pobres. Seu pontificado foi marcado por um posicionamento firme em favor de uma Igreja mais próxima dos marginalizados e atenta a temas sociais contemporâneos, como imigração, desigualdade e preservação ambiental.

O Papa Francisco manteve laços estreitos com a América Latina mesmo após sua eleição. Em sua primeira viagem internacional, escolheu o Brasil como destino, participando da 28ª Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em julho de 2013. Durante a visita, reforçou mensagens de esperança, solidariedade e apoio às comunidades mais carentes.

Francisco foi o 266º Papa da Igreja Católica e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo. Seu pontificado foi reconhecido mundialmente pela busca por uma Igreja mais inclusiva e por seu compromisso com causas humanitárias. Sua morte gerou repercussão global e manifestações de pesar em diversos países.