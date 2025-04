Itaipu lança segundo episódio da série “Investindo em Pessoas”

O segundo episódio da série de vídeos "Investindo em Pessoas" vai ao ar nesta quarta-feira (23) no canal oficial da Itaipu no YouTube. A produção apresenta iniciativas do Programa Itaipu Mais que Energia, alinhado às diretrizes do Governo Federal, em comunidades do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul, área de atuação prioritária da binacional.

Gravado em Coronel Domingos Soares (PR), no Sudoeste do estado, o novo episódio detalha ações em saneamento, manejo e recuperação de solos e mostra como a comunidade se uniu para restaurar 60 nascentes no município. A ação, apoiada pela Itaipu, integra a maior iniciativa de recuperação de nascentes já realizada no Paraná, promovida com apoio da usina.

Episódio mostra como a comunidade se uniu para restaurar 60 nascentes Coronel Domingos Soares (PR). Foto: Divulgação/Captura de Tela

Por meio de depoimentos de pequenos produtores rurais e moradores de comunidades beneficiadas pelos projetos, o vídeo evidencia como a qualidade da água impacta diretamente na certificação orgânica e na produtividade familiar.

“A gente coloca no vídeo o que é de mais relevante para nós no Programa Itaipu Mais que Energia. O investimento nas pessoas, em consonância com as diretrizes federais de inclusão, sustentabilidade e qualidade de vida”, afirmou Enio Verri, diretor‑geral brasileiro da Itaipu.

Assista ao novo episódio em https://youtu.be/vcbKZIEOQSo?si=b_KGE76n0UwELpsl e à playlist completa da série “Investindo em Pessoas”, que vai ao ar semanalmente, às quartas‑feiras, no Youtube da Itaipu e nas redes dos 21 Núcleos de Cooperação Socioambiental, iniciativa da Itaipu e do Itaipu Parquetec de promoção de governança participativa no território.

A produção é da Video Up, contratada da Comunicação Social da Itaipu, com apoio da Diretoria Geral e da Diretoria de Coordenação.