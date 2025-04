Vereadores aprovam aumento de benefícios para motoristas e fortalecem projetos sociais em Santana do Itararé

A Câmara Municipal dos Vereadores de Santana do Itararé, no Norte Pioneiro, realizou na última semana uma sessão marcada por importantes conquistas para a população. Com a presença das autoridades locais, do prefeito Elcio José Vidal, mais conhecido como Calé, da Primeira-Dama, de todos os vereadores e servidores públicos, a sessão foi motivo de celebração no município com mudanças significativas e transformações para a cidade.

Mudanças são algo que todos os moradores pedem, principalmente quando se tratam de servidores públicos e, em Santana do Itararé, algumas destas mudanças estão se tornando realidade aos poucos. Com a realização desta sessão na Câmara, benefícios foram aprovados, projetos foram debatidos e muitas mudanças foram incluídas para os moradores, especialmente para aqueles que mais precisam dos serviços da prefeitura.

Entre os destaques da sessão, está a aprovação, em primeira votação, do projeto de lei que concede um aumento de R$ 250,00 no vale-alimentação dos motoristas da saúde, que recebiam R$ 500,00 de vale. A proposta foi encaminhada pelo prefeito do município, o Calé, e foi aprovada por unanimidade entre os vereadores.

“Esses motoristas passam o mês inteiro transportando pacientes para diversas cidades, então é um reconhecimento justo”, afirmou o presidente da Câmara, Reinaldo de Oliveira Amador Oliveira, o Naldinho, também conhecido como Naldo Motorista.

Outro projeto aprovado foi o que reconhece como utilidade pública a Associação dos Desbravadores, clube ligado à igreja local que promove acampamentos e ações educativas com crianças e adolescentes. “Eles tiram as crianças das ruas, mostrando o caminho do bem. É um projeto sério, com atuação em nível mundial”, destacou o presidente da Câmara.

Durante a sessão também foi determinada a entrega dos kits de café da manhã para pacientes que viajam em busca de atendimento médico com auxílio dos serviços prestados pela prefeitura. A ação, que já havia sido sugerida por Naldinho em gestões anteriores, agora será implementada com licitação regularizada. Os kits incluem pão, achocolatado e itens de higiene. “Antes era feito de forma improvisada, agora será digno e organizado”, comentou.

Outro ponto destacado na reunião foi a soltura de peixes no lago municipal, atendendo a um pedido de diversos vereadores. Na cidade, um costume tradicional é pescar no lago e, com a soltura de mais peixes, os moradores podem aproveitar mais ainda esta tradição. “Todo dia nós vemos alguém pescando ali, então o prefeito está de parabéns com essa iniciativa e atendendo nosso pedido”, disse Naldinho.

O presidente também ressaltou a boa relação entre os vereadores e o prefeito no município, e que as propostas aprovadas são de grande importância para toda a cidade. “O prefeito tem atendido todos os vereadores, sem distinção. O que importa é aprovar projetos que beneficiem o povo”, finalizou.