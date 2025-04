Unioeste Foz conclui reforma apoiada pela Itaipu

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) recentemente finalizou a reforma de cinco estruturas importantes para o campus de Foz do Iguaçu, danificadas por um vendaval em outubro de 2021. Trata-se dos blocos de salas de aula B, D e E, do prédio administrativo e das passarelas que interligam os blocos, que foram as edificações mais afetadas pela intempérie.

Por meio de um convênio, a Itaipu Binacional investiu R$ 1,3 milhão na reforma. Entre as melhorias nos blocos das salas de aula, está a nova cobertura, a substituição de esquadrias e da parte elétrica (incluindo a troca de luminárias), e pintura. No bloco administrativo, houve manutenção da cobertura com telhas cerâmicas, pintura e revitalização dos pisos. Na passarela, pintura e substituição de telhas.

“Graças a essa parceria, foi possível não apenas recuperar as áreas afetadas, mas também promover melhorias significativas nas salas de aula e no prédio administrativo, garantindo melhores condições para o ensino, a pesquisa e a gestão universitária”, afirmou o diretor da Unioeste em Foz, Sérgio Fabriz. Reforma contou com R$ 1,3 milhão de investimento da Itaipu Binacional. Foto: Divulgação/Unioeste

O bloco B abriga a Assessoria Técnica, o Programa de Educação Especial, a Coordenação de Direito e o Laboratório de Informática de Ciências Contábeis. No bloco D, ocorrem as aulas de Hotelaria e Turismo. E, no bloco E, estão os cursos de Enfermagem, Letras e Contábeis. “A Unioeste reforça sua gratidão à Itaipu pela sensibilidade e compromisso com o desenvolvimento educacional da região e com a valorização do ensino superior público e de qualidade”, acrescentou Fabriz.

O investimento faz parte do programa Itaipu Mais que Energia, que coordena as ações socioambientais da Itaipu nos 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul. As ações estão alinhadas às políticas públicas do Governo Federal.