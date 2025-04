Semana da Assembleia tem seminários, homenagens e debates sobre inclusão e meio ambiente

A semana legislativa na Assembleia Legislativa do Paraná será marcada por eventos variados, mesmo com a agenda reduzida devido ao feriado de Tiradentes. Estão previstos seminários, sessões solenes, audiência pública e o lançamento de premiação, além das sessões plenárias e reuniões de comissões. A Escola do Legislativo participa ativamente com a organização de três eventos voltados à inclusão, gestão pública e mercado de trabalho.

Na quarta-feira (23) e quinta-feira (25), ocorre o seminário “Captação de Recursos, Prestação de Contas e Normatização para as Organizações da Sociedade Civil e Fundos Municipais”, reunindo representantes dos três Poderes, gestores públicos, empresários e dirigentes da sociedade civil. A abertura será às 14h, pelo presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (PSD). A programação de quinta-feira começa às 9h30, com foco em boas práticas na captação e gestão de recursos para entidades sem fins lucrativos.

Ainda na quarta-feira (23), às 11h, será lançado o Prêmio Gestor Público (PGP-PR), que chega à 13ª edição com o tema “Acessibilidade e Inclusão: o espaço público com dignidade para todos os cidadãos”. A premiação reconhece gestões municipais inovadoras e é promovida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná em parceria com a Escola do Legislativo.

Na quinta-feira (25), às 9h, o Plenarinho recebe o seminário “Trabalho e Meio Ambiente – Transição Justa rumo à COP 30”, promovido pelo DIEESE com apoio do Labora – Fundo de Apoio ao Trabalho Digno. A proposta é discutir o papel do trabalho na transição ecológica e justa. A organização é do deputado Requião Filho (PT).

O papel das igrejas na inclusão de pessoas com autismo será debatido em audiência pública promovida pelo Bloco Parlamentar da Neurodiversidade, coordenado pelo deputado Alisson Wandscheer (SD), em parceria com o Ministério Pão Diário. O evento, parte das atividades do Abril Azul, acontece na quarta-feira (23), às 18h, no Plenarinho, com destaque para práticas já adotadas por igrejas em favor da inclusão.

Na sexta-feira (25), às 10h, a palestra “Diversidade e Inovação: Autistas no mercado de trabalho”, organizada em parceria com a empresa beeMyra, será realizada no Auditório Legislativo. A proposta é apresentar experiências de inclusão de pessoas com autismo no ambiente profissional.

A agenda também contempla homenagens. Na quinta-feira (24), às 18h, será realizada sessão solene em homenagem ao Dia do Kung Fu, proposta pelo deputado Alexandre Amaro (REP). Na sexta-feira (25), às 9h, será celebrada a sessão solene pelos 120 anos do Rotary International, por proposição do deputado Anibelli Neto (MDB).

A sessão plenária de terça-feira (22), às 14h30, marca o início da tramitação de três projetos de lei, incluindo proposta de alteração na legislação sobre utilidade pública para permitir remuneração de dirigentes de organizações da sociedade civil. O projeto também tem impacto em municípios do Norte Pioneiro, que concentram diversas entidades sociais que poderão ser beneficiadas.

A transmissão ao vivo da sessão será feita pela TV Assembleia, no canal 10.2 (TV aberta) e 16 (Claro/NET), além do canal oficial da Assembleia Legislativa do Paraná no YouTube.