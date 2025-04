Itaipu recebe prefeitos(as) da Associação do Cantuquiriguaçu

Diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, em conversa com os prefeitos da Associação do Cantuquiriguaçu. Foto: William Brisida/Itaipu Binacional.

A Itaipu Binacional recebeu, na manhã desta quarta-feira (16), 21 integrantes da Comitiva de Prefeitos da Associação do Cantuquiriguaçu, entidade que congrega 20 municípios do Médio Centro-Oeste do Paraná. O encontro com o diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, focou em estratégias para fortalecer a parceria entre os municípios da Associação e a Binacional, promovendo o diálogo e a troca de experiências para o desenvolvimento regional. A reunião, realizada no Centro de Recepção de Visitantes (CRV) da empresa, foi seguida de uma visita técnica à usina.

Segundo Carboni, a Binacional busca uma atuação integrada com as iniciativas municipais, estaduais e federais para garantir um desenvolvimento sustentável nos territórios. "A Itaipu tem inúmeras ações em todos os territórios, mas não queremos fazer disso algo isolado. A lógica é integrar com as ações entre o Estado e os municípios", explicou o diretor.

Carboni ainda reforçou em sua fala aos prefeitos, o compromisso da Itaipu em implementar políticas ambientais e sociais para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e melhorar a qualidade de vida da população.

O encontro permitiu que os prefeitos pudessem discutir sobre suas responsabilidades na execução dos projetos e na promoção da cidadania em seus municípios.

Recursos da Itaipu impulsionam projetos municipais

O presidente da Associação do Cantuquiriguaçu e prefeito de Foz do Jordão, Francisco Clei da Silva, destacou a importância dos recursos que a Itaipu tem disponibilizado para os municípios da região. "O nosso objetivo é adquirir mais conhecimento e entender melhor como o projeto funciona. Hoje, somos gratos à Itaipu por disponibilizar esses recursos. Para nós, isso foi muito importante", afirmou o presidente.

Em Foz do Jordão, os recursos foram utilizados para pavimentação asfáltica em uma comunidade que enfrentava problemas como barro e poeira, beneficiando mais de 30 famílias, incluindo produtores rurais. Para o futuro, o prefeito expressou o desejo de contar com o apoio da Itaipu para projetos de poços artesianos e instalação de placas de LED para energia.

O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sézar Augusto Bovino, também compartilhou o progresso das obras realizadas no município com o apoio do Programa Itaipu Mais Que Energia. Seu município é um dos que possui o melhor índice de obras concluídas entre as cidades participantes da Associação. Ele também mencionou a conclusão das obras de proteção das fontes de água e da construção de uma central de biogás no município. Bovino enfatizou a relevância da parceria com a Itaipu. "Com os recursos financeiros, conseguimos realizar obras importantes para o município e atender as pessoas que precisam”.

O prefeito destacou o impacto positivo dessas ações, especialmente para as famílias assentadas, representando cerca de 50% das 1.600 famílias do município que utilizam a nova estrada construída graças aos recursos do convênio. “Eu acredito que é o primeiro asfalto dentro de um assentamento no estado do Paraná”, apontou o prefeito.

Participaram do encontro representantes dos municípios de Cantagalo, Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Guaraniaçu, Goioxim, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Porto Barreiro, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu e Virmond. Após a reunião, a comitiva participou de uma visita técnica à usina, conhecendo de perto o funcionamento da hidrelétrica e suas instalações.