Carro sai da pista e motorista fica ferida no Norte Pioneiro

Um acidente de trânsito registrado na manhã da terça-feira (15) deixou uma mulher ferida na rodovia PR-431 no trecho que passa pelo município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 11h00. Conforme os dados colhidos no local, uma mulher de 57 anos dirigia um automóvel no sentido Ribeirão Claro a Jacarezinho quando na altura do km 19 perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista.

Devido ao acidente, a mulher teve ferimentos. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de Ribeirão Claro para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência e orientando o trânsito.