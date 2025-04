Convênio com Itaipu Binacional fortalece reciclagem e impulsiona economia em Santana do Itararé

A parceria entre Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e o Consórcio Intermunicipal para a Gestão de Resíduos Sólidos (CISPAR), por meio do Convênio Expansão da Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR) está trazendo resultados expressivos para o município de Santana do Itararé. Firmado desde o ano passado, o convênio visa promover a gestão integrada de resíduos com foco na valorização dos recicláveis, beneficiando diretamente a Associação dos Agentes Ambientais de Santana do Itararé (ASAGASI).

Com a chegada de novos equipamentos e o fortalecimento da estrutura da UVR, as catadoras e os catadores do município estão vivenciando um novo momento. Esteiras de separação, prensa, empilhadeira hidráulica e um caminhão exclusivo para a coleta seletiva são alguns dos recursos já adquiridos pelo convênio com a Itaipu, somando mais de R$ 1 milhão em investimentos.

Segundo o prefeito Elcio José Vidal, mais conhecido no município como Calé, que esteve em Curitiba em uma reunião com o presidente da Itaipu, Enio Verri, os benefícios vão além da estrutura física e levam qualidade e conforto para que os trabalhadores possam realizar suas tarefas e cumprir com suas obrigações com mais dignidade e praticidade.

“Esse é um projeto da gestão anterior, que nós demos sequência. Os benefícios são para a associação, a ASAGASI, e é para investimentos na coleta e reciclagem do lixo reciclável, com mais tranquilidade, conforto, dignidade e também mais renda. Os cooperadores vão ter um salário melhor do que ganham hoje. Hoje temos cerca de oito funcionários lá. E somando todos os equipamentos recebidos da Itaipu, passa de um milhão de reais”, destacou o prefeito.

Além disso, Calé informou que mais recursos estão sendo planejados e estudados junto à Itaipu, incluindo a revitalização do lago municipal, considerado um dos principais cartões-postais da cidade. “Queremos investir no lago para dar mais conforto e opções de lazer à população, com academias, parquinho e melhorias na quadra já existente”, afirmou.

Técnico enviado pela Itaipu, Yuri Luiz de Oliveira, e associados da ASAGASI em Santana do Itararé. Foto: Divulgação

Outro avanço importante citado pelo prefeito foi a presença de um técnico do ITAI enviado pela Itaipu. “No dia 20 de março, recebemos o engenheiro ambiental Yuri Luiz de Oliveira, que veio acompanhar o trabalho dos cooperadores da ASAGASI, dando orientações técnicas para melhorar a produtividade e a separação correta dos materiais”, explicou.

Técnico Yuri Luiz de Oliveira, da Itaipu Binacional, ao lado de um associado da ASAGASI. Foto: Divulgação

Para quem está na linha de frente da reciclagem, os resultados já são sentidos na prática. Terezinha de Jesus Natalino, associada há nove anos da ASAGASI, destaca que a nova fase da associação trouxe melhorias significativas.

“A esteira nova que recebemos no ano passado fez muita diferença. Agora o caminhão leva o material até Siqueira Campos, onde vendemos para uma empresa. E quando o valor da venda não cobre o salário, a prefeitura complementa. Isso traz segurança pra gente. O prefeito tá de parabéns, nota mil”, comentou.

Com estes investimentos adquiridos a partir do Convênio com a Itaipu Binacional, Santana do Itararé recebe um impulso significativo para a economia local. A modernização da estrutura da associação, com a chegada dos novos equipamentos, proporciona melhores condições de trabalho e amplia a capacidade de coleta e separação de resíduos, aumentando o potencial de geração de renda para os cooperados.